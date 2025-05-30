Çevrecilerden Kalben’e “Konseri iptal et” çağrısı

Muğla’nın Ula ilçesindeki Gökova Sulak Alanı’nda şarkıcı Kalben’in 6 Haziran'da bir işletmede konser vereceğinin duyurulmasına çevreciler tepki gösterdi.

Gökova Ekoloji Meclisi, sanatçıya çağrıda bulunarak “6 Haziran 2025 tarihinde Akyaka'da düzenleneceğini duyduğumuz Kalben'in konser etkinliği ile ilgili bilet satışları yapılmaya başlanmıştır. Konserin düzenleneceği alan, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Nitelikli Doğal Sit Koruma Alanı statüsündedir. Bu tür koruma alanlarının Koruma ve Kullanma Esaslarına göre 'yaban hayata zarar verecek, rahatsızlık yaratacak ve ekolojik ilişkilerin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyete izin verilemez'" denildi.

EKOLOJİK ALANA ZARAR VERECEK

Söz konusu etkinlik sırasında koruma alanı üzerinde oluşacak aşırı insan baskısının, ışık ve gürültü kirliliğinin yaban hayata zarar vereceği öne sürülen açıklamada, “Ekolojik ilişkilerin bozulmasına yol açacağı açıktır. Bu tür faaliyetler Doğal Sit Koruma ve Kullanma Esaslarına aykırıdır ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu'ndan (TVKK) izin alınmasını gerektirir. TVKK'dan izin alınmadan yapılacak böyle bir etkinlik, ayrıca Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre de suç niteliğindedir. Daha önce de Gökova ÖÇKB içerisinde aynı statüdeki başka alanlarda planlanan benzer etkinlikler Valilik tarafından aynı gerekçe ile iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

“KALBEN GERİ DÖNÜŞ YAPMADI”

Kalben ve menajerleri ile sosyal medya üzerinden iletişim kurulduğunu ve konserin düzenleneceği alanla ilgili bilgileri paylaşıldığını aktaran açıklamada, “Yasal mevzuatı hatırlatarak bu konser etkinliğinin iptal edilmesini rica ettik. Ancak şu ana kadar bu doğrultuda bir olumlu geri dönüş olmadığı için bu kez kamuoyuna açık olarak bu çağrımızı yineliyoruz. Gökova Ekoloji Meclisi olarak yasalara ve doğa koruma kurallarına uygun düzenlenecek hiçbir etkinliğe karşı olmadığımızı belirterek, Sayın Kalben Sağdıç'ın bizlerin doğanın korunması için gösterdiğimiz duyarlılığı anlamasını, paylaşmasını ve bu etkinlikten vazgeçmesini diliyoruz. Bu vesile ile Muğla Valiliği'ne de çağrı yaparak TVKK'ya aykırı, ekosisteme zarar verecek bu tür etkinliklere izin vermemesi ve izinsiz düzenlenen bu etkinliğin iptal edilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz” denildi.