CHP Genel Başkan yardımcıları İzmir’de temaslarda bulundu

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir İl Başkanlığı binasında gün boyu belediye başkanlarıyla toplantılar yaptı. Sabah saatlerinde başlayan görüşmeler kapsamında Aytekin ve Zeybek, ilk olarak Cemil Tugay ile Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında devam eden programda Aytekin ve Zeybek, bazı ilçe belediye başkanlarıyla bire bir görüşmeler yaptı. Ardından İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün başkanlığında il yönetimiyle toplantı gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile partili ilçe belediye başkanlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı.

“İZMİR CHP’NİN SANCAK GEMİSİ”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partimizin yerel seçimlerde en yüksek sayıda belediye başkanlığını kazandığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sancak gemisi İzmir'de bugün hem değerli büyükşehir belediye başkanımız, hem ilçe belediye başkanlarımız, il başkanımızın başkanlığında il yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel seçimlerden bugüne kadar geçen iki yıllık dönem içinde yapılan başarılı çalışmaların yaygınlaşması, iş birliğinin arttırılması, eş güdümün sağlanması ve deneyim paylaşımı konularında da çok verimli bir toplantı gerçekleşti. 2026 ve sonrasında yapılacak olan çalışmalarla ilgili de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin’le birlikte genel başkanımızın bu konuyla ilgili yaklaşımlarını, hassasiyetlerini öne alan bir toplantı oldu.”

EŞGÜDÜM VE KOORDİNASYON GÜÇLENECEK

Görüşme ve toplantıların verimli geçtiğini belirten Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir, nasıl ki dün başarılı sonuçlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi açısından en başarılı büyükşehir belediyelerimizden biriyse, bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Genel merkez, İzmir İl Örgütü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ilçe belediyeleri arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması, deneyimin paylaşılması ve yeni ihtiyaçlar karşısında yapılacak olan çalışmalarla ilgili de çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Ben, tüm belediye başkanlarımıza ilçelerinde ve belediyelerinde yaptığı çalışmalar dolayısıyla da kamuoyunun önünde teşekkür ediyorum.”

MALİ KONULAR VE ÇIKIŞ YOLLARI ELE ALINDI

Zeybek, bazı ilçe belediye başkanlarıyla yapılan bire bir görüşmelere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Cumhurbaşkanının ve hükümetin Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri silkelemeyle ilgili süreçle başlayan, sonrasında gelirlerinin önemli oranda azaltıldığı; Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçlarının mahsuplaşmak yerine doğrudan doğruya alacaklarından kesilmesi suretiyle belediyelerimizin yaşamış olduğu mali konuları görüştüğümüz, belediye başkanımız oldu. Burada çıkış yollarını, gelir artırıcı önlemler ve hangi konularla ilgili, önümüzdeki süreçte nasıl yol yürüneceğini, büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki dayanışmanın nasıl gerçekleşeceği gibi pek çok konu üzerinde görüşmelerimiz oldu. Çok verimli geçti.”