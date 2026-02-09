Devlet Bahçeli'den 'Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri' uyarısı: '57 yılın tecrübesiyle herkesi uyarıyorum...'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen programda konuştu.

MHP liderinin konuşmasından bazı mesajlar şöyle:

ERDOĞAN'A 'ÇİÇEK' TEŞEKKÜRÜ

Asaletin, cesaretin ve dirayetin timsali sevgili Bozkurtlar, Asenalar... Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık ilkesi ve ülkesiyle tek yürek halinde kenetlenmiş bir halin aynasında hepinizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Parti'nin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlatıp gönderdiği çiçekten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum.

Kurşun yedik. Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Cami avlularında şehit tabutlarını omuzlarken içi içimiz yedik. Ama zulme yenilmedik. zillete yenilmedik. Pusulara oyunlara tuzaklara pes etmedik tamam demedik. Birimiz gitse de diğeri onun yerini doldurdu. Dün neysek bugün oyuz. Biz Türk Milletine mensubiyet onurunu damarlarındaki asil kanla taşıyan milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Milliyetçi Ülkücü olmak için de milleti seviyormuş gibi görünmek yetmeyecektir.

"SİYASİ DEVŞİRMELER SİZ KİMSİNİZ?"

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Muhafazakar değilsiniz, demokrat değilsiniz olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. 57 yılın farklı kulvarlarında kervanımızda olsalar da ilk fırtınada oraya buraya kaçanlar tercihini yapmıştır.

'İTTİFAK'A BAĞLILIK VURGUSU

İlk günkü gibi Türkçüyüz, ülkümüzden sapmadık. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi; MHP ve Cumhur ittifakıdır. Bu tarihi ittifak ahlak ve ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ederken barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve dayanışmanın hakim ve hafi olması esas gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise bu gayenin taçlanmasıdır.

'SÜREÇ' MESAJI

Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması, milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır. Bundan sonra da Terörsüz Bölge hedefine ulaşmak mümkün olacaktır. Çünkü Türkiye, sadece bölgemizin değil, dünyanın ağırlık merkezidir. Milli Vicdan'ı uyandırmaya ihtiyaç vardır. Bugün yapmayı amaçladığımız da budur. İftihar ettiğimiz milletimizin vicdanı birdir. Biri ikiyle karalamak biri ikiyle bölmek mümkün değildir. Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk Milleti muzaffer geçmişini geleceğe taşıyacaktır. Bu taşıma mutlaka gerçekleştirilecektir.

"CUMHURİYET'İ TARTIŞMAYA AÇMAYIN"

57 yılın tecrübesiyle herkesi uyarıyorum: Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak; etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir. Bunun adı da ihanettir."