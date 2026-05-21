CHP İzmir İl Başkanlığı önünde “Hain Kemal” sloganları

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nı iptali kararını vermesinin ardından parti içerisinde tepkiler devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü toplantı kararı alırken, çok sayıda partili İl Başkanlığı binasının önünde toplandı. Sık sık “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atılırken, CHP'nin önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine de “Hain Kemal” sloganlar atıldı.

Kalabalığa seslenen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu yönetimi için “Bir karar alamazlar” dedi ve “Hiçbir zaman toplanmayacaklar. Gürsel Tekin’de kendi kendine karar alıyor ama kararların uygulandığı yok. Oradan iyi niyetli bir şey çıkmayacağı belli. İyi niyet bizde, ahlaklı, iyi insanlar bizleriz. Bu yapılan ahlaksızlık. Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar “İzmir burada, başkanının yanında” sloganları atarken Çağatay Güç, nöbet sistemine geçtiklerini duyurarak “Merkezde olmayan ilçeler kendi ilçelerinde nöbetlerine devam edecek. Genel Merkezden gelecek kararı bekleyeceğiz ve ortak akılla yol alacağız. Bu ülke plansızlıktan bu hale geldi” diye konuştu.