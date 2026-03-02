CHP’li Ali Mahir Başarır: Çözüm CHP iktidarında

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Gülşah Durbay Gençlik Merkezi’nin açılış töreni için geldiği Bornova’da, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte yoğun bir program gerçekleştirdi. Başarır ve Eşki, Bornova Belediyesi’nin Kazım Dirik Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Abide-i Hürriyet Meydanı’nı gezerek meydan hakkında bilgi aldı, ardından Atatürk Mahallesi Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

“CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMANIN SİMGESİDİR”

Abide-i Hürriyet’in, özgürlüğün ve meşrutiyet mücadelesinin simgesi olduğunu söyleyen Ali Mahir Başarır, “Böyle bir ismi yaşatan ve kamusal alanları halkın hizmetine sunan belediyeler, aslında cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaktadır. Yerelde üretilen bu kamucu anlayışın Türkiye’nin tamamına yayılması gerekiyor” dedi.

EŞKİ: DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ

Başkan Ömer Eşki ise Bornova’da kamusal alanları artırmaya devam edeceklerini belirterek, “Bu meydanı sadece bir fiziki düzenleme olarak görmüyoruz. Burası vatandaşların özgürce bir araya gelebildiği, bir kamusal alan. Sosyal belediyecilik anlayışımızla Bornova’da hem yaşam kalitesini artırıyor hem de dayanışmayı büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: ESNAF AYAKTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Başarır ve Eşki, meydan ziyaretinin ardından Atatürk Mahallesi Pazar Yeri’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tezgâh başında fiyatları soran, alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet eden heyet, özellikle artan maliyetler ve düşen alım gücüyle ilgili serzenişleri dinledi. Ali Mahir Başarır, “Esnafımız artan kira, elektrik ve nakliye maliyetleri altında eziliyor. Vatandaşımız temel gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin sorumlusu yanlış ekonomi politikalarıdır. Çözüm ise halktan yana, üretimden yana politikalarla mümkündür. Bu da CHP iktidarında hayata geçecektir” ifadelerini kullandı. Başkan Ömer Eşki de yerel yönetim olarak dar gelirli yurttaşların yanında olduklarını vurgulayarak, “Kent lokantalarımızla, sosyal desteklerimizle, eğitim ve dayanışma projelerimizle Bornovalıların yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Ancak kalıcı çözüm merkezi yönetimde değişimle olacaktır. Biz yerelde ne yapıyorsak, genel iktidarda da aynısını; adil ve şeffaf bir yönetimi hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

“YERELDEKİ BAŞARI, GENELDE İKTİDARIN HABERCİSİ”

Başarır, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik uygulamalarının Türkiye için model olduğunu söyledi. “Bornova’da gördüğümüz tablo şudur” diyen Başarır, “Halkçı belediyecilik anlayışı varsa, kaynak doğru kullanılır, kamusal alanlar büyür, vatandaşın sesi duyulur. Biz bu anlayışı Türkiye geneline taşımaya talibiz” ifadelerini kullandı.