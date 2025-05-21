CHP'li Ege Belediye Başkanları Aydın’da bir araya geldi

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'da bir araya geldi.

Yerel yönetimlerde dayanışmayı arttırmak, kentlerin gelişimine ışık tutmak ve ortak sorunlarına çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda belediyelerin güç birliği içerisinde hayata geçireceği projeler ve çalışmalar görüşüldü.