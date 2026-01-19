CHP’li Karabat: Ekonomik krize karşı çözüm CHP’li belediyelerin sosyal projeleridir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Bornova Belediyesi tarafından Kızılay Mahallesi’nde hayata geçirilen Kent Kasap açılışına katılmak üzere geldiği Bornova’da, belediyenin son iki yılda hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Karabat, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara karşı CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm ürettiğini vurgulayarak Bornova Belediyesi’ne ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür etti.

ÖRGÜT ZİYARETİYLE BAŞLADI

Özgür Karabat, Bornova programı kapsamında CHP Bornova İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Karabat, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın yanı sıra partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Karabat, CHP’nin ilk seçimde mutlaka iktidara geleceğini belirterek partililere mücadele çağrısında bulundu, partiye yeni kayıt olanlara rozet taktı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK TURU

Bornova Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal projeleri kapsamında ilk olarak Bornova Merkez’de bulunan Celal Altınay Kent Market’i ziyaret eden Karabat, ürünleri inceledi ve Bornovalılarla sohbet ederek, projeye ilişkin görüşleri dinledi.

Program kapsamında daha sonra Türkiye’nin en büyük kent bostanı olan EVKA-4 Kent Bostanı’na geçti, kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilen parsellerde tamamen doğal yöntemlerle ve yerel tohumlarla kışlık ve yazlık sebze yetiştiren kadınlarla bir araya geldi. Kadın üreticilerle sohbet eden Karabat, bu tür projelerin hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

PAZARIN GÜNDEMİ EKONOMİ

Karabat, vatandaşların uygun fiyatla dört çeşit sıcak yemek yiyebildiği

Kızılay Mahallesi Kent Lokantası’nı da ziyaret etti. Ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile birlikte Atatürk Mahallesi Pazaryeri’ni gezen Karabat, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek yaşanan ekonomik sıkıntıları dinledi. Ziyaretler sırasında Karabat, CHP’li belediyelerin özellikle dar gelirli yurttaşların hayatını kolaylaştıran sosyal projelerle önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini vurguladı.

BORNOVA’NIN DİJİTAL İKİZİ

Bornova Belediyesi’nin dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği Akıllı Şehir Yönetim İnovasyon Merkezini de ziyaret eden Karabat, Bornova’nın “dijital ikizi” olarak tanımlanan merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Ömer Eşki, Karabat’a merkez hakkında kapsamlı bir sunum yaparak akıllı şehir uygulamalarıyla kaynakların daha verimli kullanıldığını ve hizmetlerin hızlandırıldığını anlattı.

KARABAT: BORNOVA’DA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ GÖRDÜK

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Özgür Karabat, Türkiye’nin derinleşen ekonomik krizi karşısında CHP’li belediyelerin halkın yanında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün Bornova’da sosyal belediyeciliğin en somut ve en başarılı örneklerini gördük. Kent Market’ten Kent Lokantası’na, Kent Bostanı’ndan dijital dönüşüm projelerine kadar her çalışma vatandaşın hayatına doğrudan dokunuyor. Bu zor dönemde halkın yükünü hafifleten bu projeler için Bornova Belediyesi’ne ve Başkanımız Ömer Eşki’ye teşekkür ediyorum.”

EŞKİ: BORNOVA’DA KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise sosyal belediyeciliği temel bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayarak, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ne yazık ki her geçen gün vatandaşlarımızı daha fazla zorluyor. Biz Bornova Belediyesi olarak kimseyi yalnız bırakmamak için çalışıyoruz. Sosyal projelerimizle hem dar gelirli yurttaşlarımızın sofrasına katkı sunuyor hem de dayanışmayı büyütüyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat’ın bu çalışmaları yerinde görmesi ve desteklemesi bizim için çok kıymetli.” diye konuştu.