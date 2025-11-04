CHP’li Özcan: Menteşe TOKİ Projesi hâlâ başlamadı, yurttaşlar mağdur

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projelerde yaşanan gecikmeleri TBMM gündemine taşıdı. 2022 yılında başvuruları alınan “250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında hak sahipleri belirlenen Muğla Merkez (Menteşe) 1100 konutluk TOKİ Projesi’nin halen başlatılamadığını hatırlatan Özcan, projenin ihalesinin 2025 yılı Haziran ayında yapılacağının açıklanmasına rağmen, bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını vurguladı. Yıllardır ev sahibi olma umuduyla bekleyen yurttaşların mağdur edildiğini belirten Özcan, Menteşe’de artan barınma krizine dikkat çekti. Özcan, gecikmelerin hem ekonomik hem de toplumsal sorunlara neden olduğunu belirtti.

‘250 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ’ BİTMEDEN ‘YÜZYILIN KONUT PROJESİ’ BAŞLATILDI

Gizem Özcan, ‘250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ bitmeden ‘Yüzyılın Konut Projesi’ başlatıldığını vurgulayan, “Bakanlığınıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından “Yüzyılın Konut Projesi” adıyla yürütülen program kapsamında 1 Kasım 2025 tarihinde Muğla genelinde toplam 6.197 konutun inşa edileceği kamuoyuna açıklanmıştır. Buna göre, Menteşe’de 5.400, Bodrum’da 500, Milas’ta 200, Köyceğiz’de 47 ve Kavaklıdere’de 50 konut yapılması planlanmaktadır. “250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” tamamlanmadan “Yüzyılın Konut Projesi”nin açıklanması halkta soru işaretleri doğurmaktadır. Biz istiyoruz ki devlet, vatandaşına verdiği sözü tutsun. Hak sahiplerinin mağduriyeti giderilsin. Muğlalılar artık oyalama değil, somut adım bekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN’DAN BAKAN KURUM’A 7 SORU

Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;