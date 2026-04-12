CHP’li Saatçı’dan AKP’li Erdem’e: Satışa çıkardığınız vakıf malları ecdad mirası değil mi?

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’in belediye taşınmazlarının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini “ecdad mirasına sahip çıkmak” şeklinde savunmasına tepki gösterdi. Saatçı, yapılan savunmaların kamuoyunu ikna etmekten uzak olduğunu belirterek, “Bu artık sadece bir çelişki değil, düpedüz Aydınlı’nın aklıyla alay etmektir” dedi. Didim’de vakıf arazilerinin satışa çıkarıldığı süreçte iktidar temsilcilerinin sessiz kaldığını savunan Saatçı, “Aydın’ın verimli toprakları el değiştirirken neredeydiniz?” ifadelerini kullandı.

VAKIFLAR İKTİDARIN ŞİRKETİ DEĞİLDİR

Vakıflar üzerinden gerçekleştirilen taşınmaz devirlerinin kamu yararı açısından sorgulanması gerektiğini vurgulayan Saatçı, “Vakıflar iktidarın şirketi değildir. Milletin ortak değerlerini, belli çevrelere açılan bir ihale düzenine çevirmek kabul edilemez” diye konuştu. Söz konusu taşınmazların geçmişte kimlere ait olduğunun ve nasıl el değiştirdiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Saatçı, vakıf mallarının parça parça devredildiği iddialarına dikkat çekti. CHP’li Saatçı, açıklamasının sonunda kamuoyuna yeni bir süreç başlatacaklarını duyurdu. Vakıflar üzerinden edinilen ve satışa çıkarılan taşınmazlara ilişkin belgeleri yayımlamaya başlayacaklarını belirten Saatçı, “Yarından itibaren tüm bu işlemleri tek tek kamuoyuyla paylaşacağız. O zaman gerçekler daha net ortaya çıkacak” dedi.