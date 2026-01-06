CHP’li Ulaş Karasu’dan emekçilere destek: Yaşananlar insanlık dışıdır

DİGEL Tekstil’in emekçileri Ege Serbest Bölge önünde, bir çadırın altında yetersiz ücret, mobbing ve taciz iddiaları nedeniyle 355 gündür haklarını alabilmek için direnmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan yardımcısı Ulaş Karasu emekçileri ziyaret ederek açıklamada bulundu. CHP İzmir İl Örgütü’nün de eşlik ettiği ziyarette Karasu, işçilerin yaşadığı hak ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karasu, emekçilerin bir yıldır sürdürdüğü mücadeleye destek verdiklerini belirterek, emeğin, işin ve insan onurunun yok sayıldığını söyledi.

Karasu, serbest bölgelerin amacının ticareti kolaylaştırmak olduğunu ancak uygulamada bunun tam tersinin yaşandığını ifade ederek, “Burada serbest bölge adı altında her şeyin serbest olduğu, emeğin ve işçinin hiçbir hakkının olmadığı bir düzen yaratılmış. Kadının bedenine, kimliğine kadar uzanan, anne olma hakkını dahi elinden almaya çalışan bir sömürü düzeniyle karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye’nin ticaretinin gelişmesini ve dış yatırım gelmesini önemsediklerini vurgulayan Karasu, bunun koşulsuz bir destek anlamına gelmeyeceğini söyledi. Almanya’da da üretim yapan firmaların Türkiye’de insanlık dışı uygulamalara imza attığını belirten Karasu, “Aynı uygulamaları Almanya’da yapabilirler mi? Hayır. Orada sendikalaşmaya karşı durabilirler mi? Hayır” diye konuştu. Emekçilerin onurunun üç kuruşa satılamayacağını dile getiren Karasu, yetkililerin sessizliğini de eleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulunan Karasu, “Her yeri denetliyorsunuz ama gelin bir gün de bu serbest bölgelerde işçiler neler yaşıyor görün. Şikâyetleri dinleyin, gerekli işlemleri yapın. Aksi halde emekçilerin de bizim de iki elimiz yakanızda olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye’de ekonomik tablonun emekçiler açısından her geçen gün ağırlaştığını söyleyen Karasu, açıklanan enflasyon rakamlarını hatırlatarak, “On altı milyon emekli ortalama 23 bin 500 lirayla, asgari ücretli yurttaşlarımız ise 28 bin 75 lirayla yaşamaya çalışıyor. Açlık sınırı 30 bin lirayı, yoksulluk sınırı 100 bin lirayı aşmış durumda” dedi. Özellikle çalışan kadınların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çeken Karasu, kadınların iş yerlerinde tacize ve mobbinge maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanı ‘üç çocuk yapın’ diyor ama fabrikalarda kadınlara hamile kalmayacaklarına dair protokoller imzalatılıyor. Bu 21. yüzyılda kabul edilemez" diye konuştu.

CHP olarak yaklaşık 355 gündür eylem yapan emekçilerin yanında olduklarını vurgulayan Karasu, “Nasıl bugüne kadar yanınızda olduysak, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Aile yılı ilan edilen bir yılda emekçi kadınların yaşadığı bu mağduriyetin giderilmesi için üzerimize düşeni yapacağız” dedi. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Karasu, “Kadın evde oturmamalı; kadın üreten, çalışan, erkeklerle eşit koşullarda mücadele eden birey olmalı. Biz de bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.