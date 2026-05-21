CHP Manisa İl Başkanı Özalper: Özgür Özel’in etrafında kenetleneceğiz

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, parti il binasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ilçe belediye başkanlarıyla karara tepki gösterdi.

“HUKUK GARABETİ”

Balkondan parti önünde toplanan kalabalığa seslenen Özalper, “Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimimize karşı bugün açıklanan mutlak butlan kararı, Türkiye’de hukukun ayaklar altına alındığının, partimizin mahkemeler aracılığıyla dizayn edilmeye çalışıldığının en net göstergesidir. Genel Başkanımız Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay’da da, ardından yapılan tüm kurultaylarda da delegelerimizin açık iradesiyle seçilmiştir. İktidara yakın sözde yorumcular, mahkeme tarafından alınmayan yargı kararını televizyon ekranlarında günlerdir açıklamaktadır. Bugün yaşatılan hukuk garabeti, yalnızca partimizi değil, Türkiye’nin demokrasisini ve halk iradesini de hedef almaktadır. Milyonlarca vatandaşımızın desteğini alan partimizin iktidar yürüyüşü, mahkeme salonları tarafından engellenmek istenmektedir” diye konuştu.

"BABA OCAĞIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ"

“Bugün mesele yalnızca bir parti meselesi değil; mesele halkın iradesine, demokrasiye ve örgütlü mücadele geleneğine sahip çıkma meselesidir” diye devam eden Manisa İl Başkanı, “Cumhuriyetin kurucu değerlerinden beslenen CHP, tarih boyunca baskılara, yasaklara ve antidemokratik girişimlere karşı direnmeyi bilmiştir. ‘Mutlak butlan’ adı altında siyaseti dizayn etmeye çalışan anlayış, halkın oyuyla şekillenen demokratik iradeyi yok sayma girişimidir. Bugün omuz omuza durmanın, örgütlü dayanışmayı büyütmenin ve halkın sesine sahip çıkmanın günüdür. Hukukun siyasallaştırılmasına, muhalefetin baskı altına alınmasına ve toplumsal iradenin yok sayılmasına karşı en güçlü cevap; birlik, kararlılık ve mücadeledir. Bizler biliyoruz ki tarih, halkın iradesine rağmen kurulan hiçbir baskı düzenini kalıcı kılmamıştır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Mutlak butlan kararlarıyla siyaseti susturacağını sananlar bilsin ki; bu halk boyun eğmez, demokrasi mücadelesinden vazgeçmez. CHP’nin genel başkanını bağımsız olmayan yargı değil, delegeler seçer. Biz hiçbir yere gitmiyoruz, partimizdeyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in etrafında kenetleneceğiz. Baba ocağımızı terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.