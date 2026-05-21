CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'na Özgür Özel'in posteri asıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararı sonrası partinin Nazilli İlçe Başkanlığı'na Genel Başkan Özgür Özel'in posteri asıldı.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı yöneticileri, mahkeme kararının ardından partinin ilçe başkanlığına geçerek, süreci takip etti. İlçe yönetimi ve partililer, parti içinde yaşanan tartışmaların ardından dayanışma mesajı verdi. İlçe binasının balkonuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in posteri asıldı. Partililer, bu adımın birlik ve beraberlik vurgusu taşıdığını belirterek, “yanındayız” mesajı verdi.