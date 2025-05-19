Cumhuriyet ve Bağımsızlık adına koştular

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Karabağlar Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Bağımsızlık Koşusu’nun 9.’sü büyük ilgi gördü. Fahrettin Altay Meydanı’nda başlayan ve Üçyol 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda sona eren koşuya 715 sporcu katıldı. Koşunun startına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Ekincan Aksoy ve Özkan Tice, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş ile CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve il-ilçe yöneticileri katıldı. Yaşlısı genci çok sayıda katılımcı, verilen startın ardından 4.5 kilometrelik parkuru tamamlamak için efor sarf etti. Başkan Kınay da daha sonra sporculara destek olmak amacıyla koşarak onlara eşlik etti.

GENÇ SPORCULARIN GÖSTERİLERİ İLGİYLE İZLENDİ

Başkan Helil Kınay, koşunun ardından Karabağlar Belediyesi Spor Okulu öğrencilerinin Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirdiği spor gösterilerini izledi. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, taekwondo, karate ve jimnastik dallarında minik sporcuların sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

“BU ÜLKENİN AYDINLIK YARINLARINI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Başkan Helil Kınay, “Bugün bu güzel bahar gününde, 19 Mayıs’ın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Dün Karabağlar’da Bağımsızlık Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Marşlarımızla, sözlerimizle ülkemizin kurucu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve mücadele arkadaşlarını andık. Bugün ise dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Bağımsızlık Koşusuyla bu adımları daha hızlı, daha kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Gençlerimiz burada, çocuklarımız burada. Atamızın Cumhuriyet’i emanet ettiği gençler ve çocuklar, bu emanete ne kadar güçlü sahip çıktıklarını bizlere tekrar tekrar gösteriyor. Bağımsızlık Koşumuzun onuncusunu ve daha nicelerini çok daha coşkulu, çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye!” diye konuştu.

Başkan Kınay, daha sonra erkek ve kadınlar yıldız, genç, büyük ve master kategorilerinde 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan sporculara madalyalarını verdi. Dereceye giren sporcular, madalyaların yanı sıra altınla ödüllendirildi.