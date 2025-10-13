Cumhuriyetin 102. yılında 102 genç temiz bir gelecek için el ele verdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi, “Cumhuriyetin 102’nci Yılında 102 Genç” mottosuyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Lise Gençlik Meclisi’nin “Lise İklim Temsilcileri” projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlikte, 102 genç bir araya gelerek çevre temizliği yaptı. Etkinliğe gençlerin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Umut Somyürek, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk ve çok sayıda davetli katıldı. Çevreye duyarlı gençler Çınar Meydanı’nda bir araya geldikten sonra bölgede yer alan mahallelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

GENÇLER ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRIYOR

“Lise İklim Temsilcileri” projesi kapsamında Denizli’deki 6 okulda düzenlenen eğitimler sonucu her okuldan gönüllü 2 öğrenci iklim temsilcisi olarak seçildi. Afet bilinci, su tüketimi ve iklim değişikliği konularında bilinçlenen bu gençler, projeden aldıkları ilhamla çevre temizliği etkinliğini hayata geçirdi. Cumhuriyetin 102’nci yılı kapsamında gerçekleştirilen “102 Gençle Çevre Temizliği” etkinliği, gençlerin toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi, çevre duyarlılığını artırmayı ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, çevreye ve topluma duyarlı bireylerin yetişmesi için gençlerin aktif katılımını desteklemeye devam ederken, “Cumhuriyetin gençlere emanet olduğu” bilinci ile farkındalık oluşturan etkinliklere yenilerini eklemeye devam edecek.