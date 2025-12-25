Çürümeye terk edilen Atatürk Evi Selçuk Belediyesi’ne tahsis edildi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Gazetesi’nin gündeme getirdiği Çamlık Atatürk Evi’nin önünde evin belediyeye tahsis edildiğini müjdeledi. Sadece Efes Selçuk Belediyesi’nin değil Efes Selçuk’ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ve Efes Selçuk halkının ortak mücadelesi sonucunda tahsis hakkını elde etmekten mutlu olduklarını belirten Başkan Sengel; “Biz hiçbir zaman emanete hıyanet etmeyenler olarak, biz her zaman dimdik ayakta duran ve dayanışanlar olarak, Efes Selçuk halkı olarak, Atatürk’e kıymet verenler olarak sadece Efes Selçuk halkı ile değil İzmir ile beraber Türkiye’deki bütün dayanışmayı esas alanlar, yardımseverler, sponsorlar, geleceğe Atatürk’ü taşımak isteyen bütün herkesle birlikte arkamızda gördüğünüz bu yapıyı tekrardan ayağa kaldıracak ve geleceğe miras bırakacağız” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 yılında Ege Manevraları sırasında konakladığı Çamlık Atatürk Evi için Efes Selçuk’un çağrısı başarıya ulaştı. Çamlık Atatürk Evi’nin tahsis hakkı iki yıllığına Efes Selçuk Belediyesi’ne verildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 15 Ekim 2024 tarihli haberi

BU MİRAS HEPİMİZİN

Efes Selçuk Kent Konseyi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi iş birliğiyle Çamlık Atatürk Evi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şube Başkanı Kerim Akgüneş; sürecin başından beri amaçlarının Atatürk’ün mirası olan yapıya sahip çıkmak olduğunu belirterek; “2019 yılından bu yana Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel’in çabaları ile başlayan Çamlık Atatürk Evi’nin hayata döndürülmesini talep ettiğimiz süreç içerisinde yer alarak katkı koymaktan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şube Başkanlığı olarak gurur ve mutluluk duymaktayız. Yıllardır süren bu sürecin parçası olmak bizim için bir görevden ziyade Atamıza olan sevgi ve saygımızın en samimi şekilde harekete dönüşmüş halidir” dedi.

2019 yılından bu yana Çamlık Atatürk Evini Efes Selçuk’a kazandırma yolunda mücadele eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm Atatürkçülere teşekkür eden Kerim Akgüneş; “Bizler, tek ve yegâne kurucu önder, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatları olarak onun bize bıraktığı ilkelerden, laik Türkiye Cumhuriyeti’nden nasıl vazgeçmiyorsak, hatıralarına da sonsuza dek sahip çıkacağımıza huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Unutmayalım bu miras hepimizin” dedi.

HEP BİR UMUTLA BÜTÇEYE KOYDUK, DEFALARCA DİLEKÇE YAZDIK

Her yıl Efes Selçuk Belediyesi’nin bütçesinde Çamlık Atatürk Evi’nin restore edilmesi ve bir müzeye dönüştürülebilmesi adına bütçe kalemi yer aldığını belirten Başkan Sengel;

“Gücümüzün neye yeteceğini bilmeden, verilip verilmeyeceğini bilmeden hep bir umutla yaptık bunu. Defalarca dilekçe yazdık ve her seferinde Atatürk’ün elinin değdiği oturup sohbetini yaptığı, 1930’larda gerçekten bir iz bırakılmış, geleceğe de o köprüyü kuracak olan bu eserin ayağa kalkmasını hiçbir şekilde siyasete bulaştırmamaya çalıştık. Amacımız şuydu; böyle bir değer var. Çok kıymetli bir yerde böyle bir değer var. Lütfen bu değerin yok olup gitmesine izin vermeyiniz. İnatlaşmak değil derdimiz ama ayağa kaldırmak. Bizim yapmamız ya da valiliğin yapması ya da herhangi bir hayırseverin gelip de bu değeri ayağa kaldırması hiç önemli değildi bizim için” dedi.

Çamlık Atatürk Evi’nin restore edilmesi ve müzeye dönüştürülmesini, geçmişin izlerini taşımak ve geleceğe bir miras bırakmak olarak gördüklerini belirten Başkan Sengel; “İşte bugün sizlerle bu değerli haberi paylaşmak için bir aradayız. Sakin, sükûn ama kararlı bir şekilde yaptığımız bir mücadelemizin hep beraber bir sonucunu aldık. Efes Selçuk Belediyesi’ne, Efes Selçuk halkına emanet edildi Atatürk Evi. Bundan sonra bu miras hepimizindir. Mücadeleyi severim bilirsiniz. Ama sanırım mücadele etmenin en güzel tarafı dayanışabilmek, yan yana durabilmek, aynı istikamete bakabilmek, aynı duygularla hareket edebilmek, biraz duygulanıyorum şimdi. Sanırım ilk defa bir mücadelenin sonunda ne kötü yılın son günlerinde bir şey kazandık. Hayırlı, uğurlu olsun Efes Selçuk” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZ SONUCA ULAŞTI

Çamlık Atatürk Evi’nin Efes Selçuk Belediyesi koruması altına alındığı bilgisini paylaşan Başkan Sengel; “Zor bir yıldan geçiyoruz çok zor. Biz her yıl bütçe kalemimize yazıyoruz ama neyin ne olacağını bilerek yazmıyoruz aslında. Şundan yazıyoruz; diyoruz ki, bu emanet bize verildi. Şu anda bu mikrofonda ben bir kadın belediye başkanı olarak duruyorsam Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, silah arkadaşları sayesinde. Cumhuriyeti bize emanet ettiyse bir saygı duruşunda biz de bulunabiliriz dediğimiz için başlattığımız mücadelemiz sonucuna ulaştı. Bundan sonra geleceğe değer katmak isteyen bütün herkesle birlikte dayanışarak ancak geleceğe bırakacağımız iz ancak Atatürk olur diyerek devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun Efes Selçuk. Çok teşekkürler Varlığınız için, desteğiniz için, bizi işitecek kulaklar için şimdiden teşekkürler" dedi.