Datça’da şenlik zamanı

Datça Belediyesi tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 17. Geleneksel Çocuk ve Oyun Şenliği, yarın kapılarını açıyor.

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 17’nci kez organize edilen etkinlik, Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek. Okullar, sivil toplum kuruluşları (STK) ve spor kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek şenlik, saat 15.00’te başlayacak.

DOĞA VE SANATLA İÇ İÇE BİR GÜN

Çocukların doğayla ve sanatla iç içe, eğlenceli bir gün geçirmesi hedeflenen şenlik kapsamında, alanında uzman isimlerin eşliğinde çeşitli atölye çalışmaları kurulacak. Katılımcı çocuklar, taş boyama, maske boyama, yüz boyama, rozet yapımı ve jonglörlük atölyelerinde hem el becerilerini geliştirme hem de hayal güçlerini yansıtma fırsatı bulacak. Ayrıca zekâ gelişimini desteklemek amacıyla satranç alanı da kurulacak.

TARİHİ VE SPORTİF AKTİVİTELER BİR ARADA

Şenlik programında, Datça’nın tarihi dokusuna vurgu yapan etkinlikler de öne çıkıyor. "Knidos Labirenti" oyunu ve "Knidos Aslanı Arkeoloji Atölyesi" ile çocuklara arkeolojik farkındalık kazandırılması hedeflenirken; geri dönüşüm kutularıyla oynanan basketbol, bocce oyunu ve dev şişme oyun parkurları gibi aktivitelerle spor ve eğlence birleştirilecek. Dans gösterilerinin de renk katacağı şenlikte çocuklar, unutulmaz anlar yaşayacak.

Datça Belediyesi, ilçe genelindeki tüm çocukları, aileleriyle birlikte bu özel şenliğe davet etti.