Demos’un Sesi Muğla’da Yankılanacak

Felsefe, siyaset bilimi ve toplumsal yaşamın temel sorularından birine odaklanan önemli bir sempozyum Muğla’da yapılacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Felsefe Kültür Sanat Derneği ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle düzenlenen “Demokrasinin ‘Demos’u: Antik Çağ’dan Bugüne Gelen Bir Kavramın Çok Boyutlu Analizi” başlıklı sempozyum, 25 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde başlayacak.

DEMOKRASİYE FELSEFİ BİR YOLCULUK

Demokrasinin felsefi temellerinden güncel krizlerine, bireyin toplum içindeki rolünden hukukun üstünlüğüne kadar birçok konunun alanında uzman isimlerle tartışılacağı sempozyum, tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

UZMAN İSİMLER MUĞLA’DA BULUŞUYOR

Sempozyumun açılış konuşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve FKSD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın yapacak. Gün boyunca Prof. Dr. Nami Başer, Prof. Dr. Emre Kongar, Dr. Özge Soysal, Prof. Dr. Tolga Şirin, Suat Özçağdaş, Zülâl Kalkandelen, Dr. Ali Haydar Fırat ve Prof. Dr. Solmaz Zelyüt gibi alanında önemli akademisyen ve düşünürler, “demos” kavramını felsefi, politik, toplumsal ve psikolojik boyutlarıyla ele alacak.

BAŞKAN ARAS: DEMOKRASİNİN GEÇMİŞİNİ HATIRLAMAK, BUGÜNÜNÜ TARTIŞMAK VE GELECEĞİNİ BİRLİKTE KURMAK İÇİN BULUŞUYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada demokrasinin yalnızca bir siyasal sistem değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinç ve yaşam kültürü olduğuna dikkat çekti. Başkan Aras, “Düşüncenin, felsefenin ve katılımcılığın kenti Muğla’da böylesi bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik, demokrasiyi sadece siyasetçilere ya da akademisyenlere bırakmadan, yurttaşların da aktif bir şekilde katıldığı bir tartışma zemini sunuyor. Demokrasinin geçmişini hatırlamak, bugününü tartışmak ve geleceğini birlikte kurmak için buluşuyoruz. Herkesi bu önemli sempozyuma davet ediyorum” dedi.