Denizli 2026’yı ışıl ışıl karşılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yeni yıla huzur ve neşe içerisinde girmesi amacıyla şehrin simge noktalarını ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından tasarlanan ve üretimi yapılan dekorlarla, Denizli’nin uğrak noktaları rengârenk bir görünüme kavuştu.

ŞEHİR YENİ YIL RUHUNA BÜRÜNDÜ

Yeni yıl süslemeleri kapsamında; Delikliçınar Meydanı, Albayrak Meydanı, İncilipınar Parkı, Çamlık Bulvarı, Yenişehir Koşu Yolu ve Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi önü gibi kentin önemli alanları özel konseptlerle donatıldı. Işıklarla süslenen ağaçlar, kardan adam figürleri, ay-yıldızlı görsel tasarımlar ve 2026 temalı ışıklı taklar kentin estetiğine değer kattı. Özellikle geyik figürlü ışıklı faytonlar ve led platformlar, vatandaşların en çok ilgi gösterdiği noktalar oldu. Gece ayrı, gündüz ayrı bir seyir zevki sunan bu alanlar, yeni yıl hatırası biriktirmek isteyen Denizlililer için doğal birer fotoğraf stüdyosuna dönüştü.