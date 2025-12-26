Denizli Çocuk Gelişim Merkezi sayısı 5’e çıktı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun çalışan annelerin yükünü hafifletmek ve ekonomik durumu kısıtlı ailelere destek olmak amacıyla başlattığı kreş hamlesinde 1 yıl içinde 5’inci merkeze ulaşıldı. Geçen yıl Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi’nin açılış töreni ile birlikte başlayan süreçte son olarak Pelitlibağ Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi tam kapasite hizmete girdi. Pelitlibağ Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi toplam 6 sınıfta 75 kişi kapasite ile miniklere “Merhaba” dedi. Pelitlibağ ile birlikte Karşıyaka, Aktepe, Selçukbey ve Karahasanlı Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerinin toplam kapasitesi 20 sınıfta 300 öğrenciye yükseldi.

SIRADA KAYIHAN VAR

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 40 dolayında öğretmenin görev yaptığı Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri özellikle çalışan annelerin imdadına yetişti, tesisler kreş ihtiyacına kalıcı çözüm getirdi. Toplam 6 sınıfta hizmet vermesi planlanan Kayıhan Çocuk Gelişim Merkezi’nin de kısa süre sonra faaliyetine başlayacağı; yeni öğrenci kayıtlarını resmi sitede sürdüğü bildirildi.

PELİTLİBAĞ’IN İLK ZİYARETÇİSİ BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU

Açılış töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı Pelitlibağ Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi’nin ilk ziyaretçisi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ile birlikte minikleri ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, çocuklarla bir süre sohbet ederek sınıfları gezdi. Çocukları mutlu, onları gözleri arkada kalmadan kendilerine emanet eden annelerini ise huzurlu görmenin sevincini yaşadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri’nin sadece bir kreş değil, çocukların sosyalleştiği, paylaşmayı öğrendiği ve güvenle büyüdüğü birer sıcak yuva olduğunu vurgulayarak sayılarını artırmaya devam edeceklerini ifade etti.