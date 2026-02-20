Denizli’de beslenme çantaları boş kalmayacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun “Şehrimizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, okulda boynu bükük kalmayacak” diyerek hayata geçirdiği ve bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin faydalandığı beslenme desteği projesinde müracaatlar devam ediyor. Başvuruda bulunmak isteyen aileler resmi internet sitesinden “Başvurular” sekmesi üzerinden online olarak başvurularını kolaylıkla yapabiliyor. Başvurusu onaylanan çocukların beslenme kolileri ise DBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından adreslerine kadar teslim ediliyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK GÖSTERİLEN PROJE

Kent genelindeki tüm ilkokul öğrencilerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılan beslenme desteği projesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamasıyla büyük takdir toplarken, sınıflarında aç kalmayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine de katkıda bulunuluyor. Türkiye’ye örnek gösterilen projede müracaat süresinde sona yaklaşıldığı hatırlatılırken, başvuruların 27 Şubat 2026’ya kadar yapılması gerekiyor.

“EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, okullarında sadece derslerini düşünmesi gereken çocukların sağlıklı büyümelerinin en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirtti. “Beslenme desteğimizle ailelerimizin yükünü hafifletirken, evlatlarımızın geleceğine katkı sağlıyoruz” diyen Başkan Çavuşoğlu, “Biz istiyoruz ki Denizli’de hiçbir çocuğumuzun beslenme çantası boş kalmasın. İhtiyaç sahibi tüm ailelerimiz bu destekten yararlanabilsin. Bu dayanışma köprüsünü hep birlikte güçlendirelim” dedi.