Denizli’de can dostlar için protokol

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlediği programda hayvanların korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir programa imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hülya Bartal, hayvanseverler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

TESİSLER GEZİLDİ, ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Etkinlik, sahiplendirme alanında miniklerin barınaktaki can dostlarla buluşması ile başladı. Çocuklara özel hazırlanan şapkalar hediye edilirken yüz boyama etkinlikleri ve ikramlar ile renkli anlar yaşandı. Köpek eğitmeni eşliğinde eğitimli köpekler Cipsi ve Lady’nin yaptığı gösteriler ise programa eğlence kattı. Başkan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra hayvan sağlığı için oluşturulan tesisi gezerek ameliyathane ve poliklinik servislerini inceledi. Burada tesisin sunduğu imkânlar hakkında bilgi verildi.

HAYVAN DOSTU ÇALIŞMALAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İncelemelerin ardından eğitim salonunda devam eden etkinlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Umut Somyürek, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından Başkan Çavuşoğlu ve Acıpayam, Bozkurt, Bekilli, Baklan, Beyağaç, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçe belediyeleri arasında sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamaları için ortak iş birliği protokolü imzalandı.

2023’TE 1300 OLAN KÖPEK KISIRLAŞTIRMA SAYISI 2025’İN İLK 9 AYINDA 2 BİN 466 OLDU

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının ve şehirde yaşayan vatandaşların konfor ve güvenliği için zengin ekip kadrosu ile 7/24 hizmet verdiklerini vurguladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Özellikle her türlü canlının bir yaşam hakkı olduğuna inanıyor, güzel bir hayat sürdürebilmeleri için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Aynı zamanda sokaklarda dolaşan insanlarımızın da konforlu bir hayat sürebilmeleri, korku ve kaygı yaşamadıkları bir şehri inşa etme görevimiz var. Bu iki görevimizi bir arada, en güzel şekilde sunmak için arkadaşlarımız ile beraber çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle sokak hayvanları barınma merkezimizdeki 40 personelimiz, 6 aracımız ile 7 gün 24 saat esası ile Denizli’de hem vatandaşlarımızın hem de sokaktaki canlarımızın keyifli ve huzurlu bir hayat sürmeleri mücadelemizi her geçen sene artırıyoruz. 2023 yılında 1300 olan köpek kısırlaştırma sayımızı 2024’te 1642’ye, 2025’in ilk 9 ayında ise 2 bin 466’ya ulaştırmış durumdayız. Her geçen gün daha fazla canın kısırlaştırılarak hem kontrolsüz üremenin önüne geçmeye hem de daha sağlıklı ve düzgün bir hayat sürmelerini temin etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ CAN DOSTLARIMIZIN VE VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENDE YAŞAYACAĞI BİR ŞEHİR”

İmzalanan protokolün ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortak iş birliği sonucu sokak hayvanlarının daha konforlu bir yaşama kavuşacaklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle noktaladı: “Özellikle çıkan yeni yasa ile birlikte şehrimizdeki ilçe başkanlarımız ile beraber, kamumuzun diğer kuruluşlarıyla, hayvanlarımızın sağlıklı bir alana ulaşmaları ve sokaktaki yaşamın da konfora ulaşması için bir protokol imzaladık. Umut ediyoruz bundan sonra vatandaşın sokağında huzur bulup güvenle yaşadığı, sokaktaki canların da hayatlarını konforlu bir şekilde sürdürebildikleri bir şehri inşa edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”