Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nca alınan saç ve kan örneklerinin sonucunda hazırlanan raporda, kokain kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAF ETMİŞTİ SONUCU GELDİ

Test sonuçları henüz açıklanmadan önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Subaşı'nın test sonuçları açıklandı.

"KOKAİN" TESPİTİ

Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi. Ayrıca kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğu, ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.