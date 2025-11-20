Denizli'de gıda kolisi desteği

Rutin gıda paketi destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yardımların da ötesine geçerek, özel durumlarından dolayı gıda kolisi desteğine ihtiyacı olan vatandaşları da unutmadı. Bu kapsamda, yaşamın zorlu koşullarıyla mücadele eden vatandaşların da elinden tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kişiler için de online “Gıda Kolisi” desteği başlattı.

“BİR TIKLA KAPINIZDA”

Sadece online alınan başvuruların ardından yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan kişilerin gıda kolileri doğrudan adreslerine teslim ediliyor. Başvuru ya da gıda kolisi teslimi için belediyeye gelinmesine gerek kalınmayan uygulama kapsamında müracaat sahibinin, 50 yaşından gün alması veya eşinin cezaevinde olması, en az yüzde 40 engelli raporu, gizlilik veya koruma kararı gibi özel durumunu belgelemesi gerekiyor. Gıda kolilerinde, ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak çay, şeker, pirinç, sıvı yağ, bulgur, fasulye, nohut, mercimek, salça, çorba ve makarnalar gibi ürünler bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR VATANDAŞLARA NEFES ALDIRACAK PROJELERE İMZA ATIYOR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, özellikle ekonomik olarak çok sıkıntılı günler yaşanan bu süreçte vatandaşlara nefes aldıracak projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin kaynaklarını bu şehre harcamaya, tüm imkanlarımızı ihtiyaç sahibi ailelerimiz için seferber etmeye devam ediyoruz. Sosyal adaleti güçlendirerek daha eşit ve daha yaşanabilir bir Denizli inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.