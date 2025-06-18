Denizli’de sosyal destekler artıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında alınan kararlarla Denizli’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli destekleri artırıyor. 1 Nisan 2024 tarihinden sonra bebek sahibi olan annelerin faydalandığı doğum yardımının miktarı yükseltildi. Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısında, Ocak ayındaki 5 bin TL’lik destek kararı revize edilerek, “Doğum yapan annelere 7 bin TL yardım yapılması” şeklinde karar alındı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK

İl sınırları içerisinde taşınmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlara da bir defaya mahsus 10 bin TL taşınma desteği sağlanacak. Ayrıca Demans ve Alzheimer hastalarına akıllı takip cihazı verilerek hem hastaların hem de yakınlarının hayatı kolaylaştırılacak. Sırakapılar Mahallesi’ne hayırsever desteğiyle modern bir kreş kazandırılacak. Ulaşım yatırımları kapsamında Ankara Bulvarı’na hayırsever desteğiyle yapılacak yeni yaya üst geçidi ile Dokuzkavaklar ve Sevindik Mahallelerinin trafik güvenliği artırılacak.

DENİZLİ’NİN GELECEĞİNE YATIRIM

Çiftçilere yönelik de önemli kararlar alındı. Üreticilere bordo bulamacı desteği verilerek ürünlerin doğa risklerinden korunması sağlanacak, hayvancılığı geliştirmek amacıyla Macar fiğ tohumu desteği verilecek. Ayrıca 5 büyükbaşa kadar hayvanı olan üreticilere ücretsiz veteriner danışmanlık hizmeti sunulacak. Denizli’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla da “Denizli Turizmde Markalaşıyor” projesi başlatılarak kentin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı güçlendirilecek. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentimizin sosyal yapısını güçlendirmek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve üretimi desteklemek adına önemli adımlar attık. Tüm kararlarımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



