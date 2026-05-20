Denizli’de unutulmaz 19 Mayıs şöleni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günde, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla bir araya gelen binlerce vatandaş, milli birlik ve beraberlik ruhunu tüm şehre yaydı. Kutlamalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Fener Alayı ile başladı. Atatürk Stadyumu önünde toplanan 7’den 70’e binlerce Denizlili, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle tek yürek oldu. Yürüyüş boyunca “10. Yıl Marşı”, “İzmir Marşı” ve “Gençlik Marşı” hep bir ağızdan tek yürek halinde söylendi. Güzergâh boyunca evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, alkışlar ve bayrak sallayarak meydanları dolduran gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.

19 MAYIS COŞKUSU MANGA İLE ZİRVEYE ULAŞTI

Fener Alayı’nın ardından bayram coşkusu, Delikliçınar Meydanı’nda zirveye ulaştı. Türk rock müziğinin sevilen grubu Manga, 19 Mayıs coşkusunu doruğa çıkarmak için sahne aldı. Meydanı hınca hınç dolduran binlerce müziksever, Manga’nın dillerden düşmeyen parçalarına tek bir ses olarak eşlik etti. Grubun yüksek enerjili sahne performansları, etkileyici ışık ve görsel şovlarıyla birleşince Denizli semaları bayram sevinciyle aydınlandı. Gençler, kendilerine armağan edilen bu özel günün tadını doyasıya çıkardı.

“CUMHURİYET SEVDASIYLA TEK YÜREK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gecede meydanı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 19 Mayıs’ın Türk milleti için taşıdığı tarihi ve hayati öneme dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ruhunu Denizli’de yaşatmaktan büyük onur duyduklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bu güzel bayrak gökyüzünde özgürce dalgalansın diye hayatlarını hiçe sayan, ‘Düşman postalı altında ezilmektense ölmeyi tercih ederiz’ diyerek mermilerin üzerine yürüyen o kahramanlara binlerce kez şükrediyoruz. İzmir’de ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’den, Denizli Bayramyeri’nde halkı tek yürek yapan Müftü Ahmet Hulusi Efendi’ye ve Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız. Onların kurduğu bu Cumhuriyet, sonsuza kadar ilelebet yaşayacak; hiç kimse bu Cumhuriyeti asla yıkamayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Gecenin sonunda Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, sergiledikleri muhteşem performans ve Denizli halkına yaşattıkları unutulmaz gece için Manga grubuna teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti.