Denizli’de yürüyüş yollarını şiirlerle renklendirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentteki sosyal yaşam alanlarına kültürel bir dokunuş daha kazandırdı. Çamlık Parkı ve Yenişehir Yürüyüş Yolu, Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin dizeleriyle süslendi. Yürüyüş yapan vatandaşların her adımda edebiyatla buluşacağı proje büyük beğeni topladı.

ÇAVUŞOĞLU: SANAT VE SPORUN EGEMEN OLDUĞU BİR DENİZLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da bu yapılan çalışmayı yerinde inceledi. Başkan Çavuşoğlu'na inceleme sırasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk da eşlik etti. Proje kapsamında yürüyüş yollarına yerleştirilen şiir totemleri, vatandaşların doğayla iç içe bir ortamda spor yaparken Türk edebiyatının seçkin eserleriyle buluşmasını sağladı.

“ŞAİRLERİMİZİN DİZELERİ SPORU SANATLA BULUŞTURACAK”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Sanat, spor ve kültür şehri Denizli hayalimizin bir adımını da bugün atmış bulunuyoruz. İnsanların mutlu olduğu bir şehir yaratmak istiyoruz. Yürüyüş yollarımızda Türkiye'nin önde gelen şairlerinin şiirleri yer alıyor. Spor yaparken bir nefeste, bir solukta o şiirlerin tadını hep birlikte yaşayalım istedik. Yürüyüş yolunun her noktasında, dünyaya mal olmuş şairlerimizin dizeleri sporu sanatla buluşturacak. Hep beraber sanatın ve sporun egemen olduğu bir şehirde yaşamaktan keyif alacağız.”

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sanatla sporu bir araya getiren bu çalışması kent sakinlerinden de tam not aldı.