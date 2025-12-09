Denizli'de zeybek bilmeyen kadın kalmayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Topluluğu, kent genelinde kadınlara yönelik anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. “Zeybek Bilmeyen Kadın Kalmasın” adıyla başlatılan çalışma, her yaştan kadına Harmandalı Zeybeği’ni öğrenme fırsatı sunuyor.

Yaş sınırının bulunmadığı proje ile kadınların geleneksel kültürümüzün önemli bir parçası olan zeybek oyununu öğrenmeleri, aynı zamanda günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşıp kendilerine özel bir zaman ayırmaları hedefleniyor. Eğitimlerin kent genelinde yaygın şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

ÇAVUŞOĞLU: KADINLARIMIZ ARTIK DÜĞÜNLERDE SADECE İZLEYEN DEĞİL, OYNAYAN OLACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, birçok alanda kadınlara yönelik ücretsiz kurslar düzenlediklerini belirterek, yüzme eğitimlerinin ardından zeybek kurslarını da hizmete sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, “Kadınlarımızın sosyal hayata daha güçlü katılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüzme kurslarımızdan sonra şimdi de ‘Zeybek Bilmeyen Kadın Kalmasın’ projesiyle kadınlarımıza hem kültürümüzü öğretiyor, hem de kendilerine keyifli bir zaman ayırmalarını sağlıyoruz. Bundan böyle düğünlerde sadece erkeklerin değil, kadınlarımızın da zeybek oynadığını göreceğiz” dedi. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerle, zeybek kültürünün daha geniş kitlelere ulaşması ve kadınların bu güçlü folklorik geleneği yaşayarak öğrenmesi amaçlanıyor.