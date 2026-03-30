Denizli Su Çalıştayı sonuç bildirgesi yayımlandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun da katıldığı çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Yatırım ve İnşaat Dairesi ile Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı İbrahim Engin Demirci, Etüt Plan ve Proje Dairesi Başkanı Mehmet Akif Dikbaş, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Tuncay Koca, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Umut Somyürek konuşmacı olarak yer aldı.

“İklim Değişikliğinde Sürdürülebilir Su Yönetimi Sonuç Bildirgesi”nde şu başlıklar öne çıktı:

İklim Değişikliği

• Büyük Menderes Havzası ve Denizli’de yağışların azalması ve yeraltı sularının düşmesi ciddi su krizi riskine işaret etmektedir.

• Su tasarrufu konusunda farkındalık artırılmalı, yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı teşvik edilmelidir.

• Kurakçıl peyzaj uygulamaları yaygınlaştırılmalı, su tüketimi yüksek çim alanlar kent genelinde azaltılmalıdır.

• İçme suyu planlaması, iklim değişikliği verileri dikkate alınarak güncellenmelidir.

• Yağmur suyu sistemleri daha geniş kapsamda zorunlu hale getirilmelidir.

• Pamukkale Üniversitesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Merkezi kurulmalıdır.

• Su yönetiminde yasal düzenlemeler güçlendirilmeli ve denetimler artırılmalıdır.

İçme Suyu

• Gökpınar Barajı’nın depolama kapasitesinin, serbest suların baraja yönlendirilerek içme suyunda kullanılması sağlanmalı.

• Acıpayam ve Serinhisar için yeni baraj ve altyapı yatırımları hızlandırılmalıdır.

• Denizli’nin mevcut su kaynakları gelecekte artan talep karşısında yetersiz kalabilir.

• Bekilli Karasu Kaynağı önemli bir alternatif içme suyu kaynağı olarak değerlendirilmelidir. Bu kaynaktan merkeze su getirilmelidir.

• İçme Suyu Master Planı, iklim değişikliği dikkate alınarak güncellenmelidir.

• Pamukkale Üniversitesi ile kurumlar arasında iş birliği güçlendirilmelidir.

• Tüm sondaj kuyuları sayaçla izlenmeli ve yeraltı suyu kullanımı denetlenmelidir.

Atıksu

• Büyük Menderes Nehri ve Çürüksu Çayı’na deşarj edilen sular, tarımsal sulama standartlarına uygun şekilde arıtılmalıdır.

• Arıtılmış atıksular sulamada kullanılarak içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltılmalıdır.

• Belediyeler ve sanayi kuruluşları atıksu geri kazanımı için düzenli iş birliği yapmalıdır.

• Endüstriyel atıksu deşarj standartları daha sıkı hale getirilmelidir.

Sulama

• Işıklı Gölü ve diğer kaynaklardan sulanan ovalarda açık kanal yerine kapalı sulama sistemlerine geçilmelidir.

• Damlama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılmalıdır.

• En az 500 çiftçiye teknik destek sağlanması hedeflenmektedir.

Taşkın

• Pamukkale Üniversitesi, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ arasında taşkın risk analizi ve yönetimi için iş birliği önerilmektedir.

• Taşkın Yönetim Planları hazırlanmalı ve risk haritaları güncel veri ve iklim değişikliği dikkate alınarak revize edilmelidir.

• Riskli dere yataklarında ıslah çalışmaları tamamlanmalıdır.

• Erken uyarı sistemleri ve afet eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU YÖNETİMİ MERKEZİ” KURULMASI ÖNERİLDİ

• Denizli’de su yönetimi, iklim değişikliği, azalan yağışlar, düşen yeraltı suyu seviyeleri, artan talep, tarımsal baskı, atıksu geri kazanımı ve taşkın risklerini bütüncül şekilde ele almalıdır.

• Üniversite, kamu ve sanayi iş birliğini güçlendirmek için “İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Merkezi” kurulması önerilmektedir.

• Merkez, içme suyu arz güvenliğini güçlendirecek, yeraltı suyu çekimlerini denetleyecek ve sulamada verimli sistemlerin kullanımını yaygınlaştıracaktır.

• Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı, taşkın risklerinin yönetimi ve yağmur suyu hasadı ile kurakçıl peyzaj uygulamaları da desteklenecektir.

• Bilimsel veri üretimi ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları oluşturularak öneriler Ulusal Su Planı ile uyumlu yerel öncelikler haline getirilmelidir.

• Öneriler, sorumlu kurumlar, finansman modeli, uygulama takvimi ve izleme mekanizmaları ile somut adımlara dönüştürülerek Denizli’nin su güvenliği ve toplumsal dayanıklılığı artırılmalıdır.