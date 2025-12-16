Denizli Üreten Kadınlar Festivali için geri sayım başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından üreten, emek veren ve girişimci kadınları güçlendirmek; kadınların ev ekonomilerine katkı sunmasını sağlamak ve el emeği ürünlerini duyurabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla düzenlenecek olan Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali için kura çekimi yapıldı. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım ve festivalde yer almak için başvurularını gerçekleştiren girişimci kadınlar katıldı.

“ÜRETEN KADINLARIMIZIN DAİMA DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Törende konuşan Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, “Mutlu İnsanların Şehri Denizli’yi inşa etmek için tüm vatandaşlarımıza gerekli desteği vermekten geri durmuyoruz. Eğitimde, tarımda, sanatta kısacası her alanda vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Üreten kadınlarımızı da bu üretim yolculuklarında yalnız bırakmıyoruz. Düzenleyecek olduğumuz bu festivalin şehrimize ve üreten kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

700’ÜN ÜZERİNDE KADIN GİRİŞİMCİ BAŞVURU YAPTI

Festival hakkında katılımcıları bilgilendiren Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, “24-30 Kasım tarihleri arasında başvurularınızı aldık. 722 kadın girişimcimizin başvuruda bulunmuş olması, Denizli’de kadın emeğinin ne kadar güçlü ve ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Festivalde stant açmak isteyen kadın girişimciler, kura ile festivaldeki katılımlarını kendileri belirledi.

FESTİVAL 13-14-15 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILACAK

Üç gün sürecek festivalin tarihlerini de yine girişimci kadınlar birlikte belirledi. Online oylama ile kadınlar ilk festivalin 13-14-15 Şubat tarihlerinde yapılması kararına oy birliği ile imza attı. DBB Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan festivaldeki stantlar, girişimci kadınlara ücretsiz olarak tahsis edilecek. Toplamda 258 standın yer alacağı festivalde; giyimden gıdaya, el sanatlarından tekstil ürünlerine kadar 6 farklı kategoride el emeğiyle hazırlanan ürünler beğeniye sunulacak.