Dijital zorbalığa yapay zeka destekli engel

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Ecem Çevik, İzel Ertürk, Sude Su Seval ve Melek Karataş, Dr.Öğr.Üyesi İrem Paker'in yürüttüğü Halkla İlişkilerde Proje Uygulama dersi kapsamında siber zorbalığa karşı hazırladıkları proje ile mağdurlara hukuki ve psikolojik destek vermeyi hedefliyor.

Dijital ortamda giderek artan siber zorbalığın özellikle gençler ve hassas gruplar için ciddi bir tehdit hâline geldiğini belirten proje ekibi, “Mevcut şikâyet ve destek sistemleri yetersiz. Mağdurlar çoğunlukla yalnız kalıyor. Bu nedenle hızlı müdahale edebilen, güvenilir, teknolojik altyapıya sahip bir destek sistemine duyulan ihtiyaç giderek artıyor. SİBRA projesinin bu soruna çözüm olacağını düşünüyoruz” dedi.

SİBRA KALKANI

SİBRA – Siber Radar Derneği, dijital zorbalığa karşı hukuki ve psikolojik destek sunan, yapay zeka destekli yenilikçi bir platform olduğunu anlatan proje ekibi sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi: “#SİBRA” etiketiyle çalışan alarm sistemi, ekran görüntüsü alarak durumu analiz eder ve uzmanlara yönlendirir. Bu “SİBRA Kalkanı” ile müdahale hızlı ve erişilebilir hale gelir. Sonrasında avukat ağı ile gönüllü hukukçular mağdura ulaşır, dava sürecine rehberlik eder. Psikolojik destek grubu travma ve stres desteği sunar. Bildirimler kaydedilerek, analiz edilir. Yapay zeka içerikleri sınıflandırır, önceliklendirir, etiket önerir.”

Ecem Çevik, İzel Ertürk, Sude Su Seval ve Melek Karataş güncel bir soruna çözüm bulmak için geliştirdikleri projeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ileterek hayata geçirmeyi planlıyor.