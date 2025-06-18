DİSK Genel-İş’ten tutuklama tepkisi: Bu siyasi bir mesajdır

DİSK Genel-İş İzmir Şubeleri, İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve Şube Kadın Komisyonu Üyesi Mine Bilir’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına karşı Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, DİSK Genel-İş Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Haydar Kara okudu.

Açıklamada, tutuklamaların yalnızca iki sendika yöneticisine değil, tüm sendikal haklara ve örgütlü mücadeleye yönelmiş bir tehdit olduğu vurgulandı. Kara şu ifadeleri kullandı: “Bu tutuklama sadece iki sendika yöneticisine değil, doğrudan sendikal hak ve özgürlüklere, ifade özgürlüğüne ve emek demokrasi mücadelesine yönelmiş açık bir gözdağıdır. Bu hukuksuz uygulama, ülkeyi yönetenlerin kendilerinden farklı düşünenleri bastırma ve örgütlü mücadeleyi sindirme çabalarının yeni bir örneğidir.”

DİRENGEN DURUŞUN CEZALANDIRILMASI

Sendikanın yalnızca ekonomik değil, demokratik haklar için de mücadele ettiğini belirten Kara, “Genel-İş Sendikası, tarihi boyunca yalnızca ekmek ve ücret için değil; adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmiştir. 19 Mart sonrası artan baskılar, yargının siyasallaşması ve toplumsal muhalefetin hedef haline getirilmesi karşısında sendikamız demokrasi için sesini yükseltmeye devam etmiştir. Bugün yaşananlar, bu direngen duruşun cezalandırılmasıdır” şeklinde konuştu.

Tutuklanan iki kadın sendikacıya yönelik suçlamaların, ifade özgürlüğünün açık ihlali olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Arkadaşlarımızın talebi yalnızca adalet ve demokrasi olmuştur. İfade ettikleri düşünceler Anayasa’nın ve uluslararası sözleşmelerin tanıdığı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak siyasi iktidar, bu temel hakları dahi yok saymakta; muhalif olanı, örgütlü olanı cezalandırmak istemektedir.”

Tutuklama koşullarının hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Kara, Bilir’in durumuna ilişkin, “Ortada kaçma şüphesi yoktur, ama 12 yaşındaki kız çocuğuna tek başına bakmakla yükümlü olan Mine Bilir tutuklanmıştır. Bir çocuğun annesinden ayrı büyümesi, en temel insan hakkının ihlalidir” ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Deniz Şahin Gümüştekin’in tutuklanmasına ilişkin de “Bu bir tesadüf değildir” diyen Kara, “Delil karartma ihtimali ve kaçma şüphesi yokken Deniz Şahin Gümüştekin tutuklanmıştır. Biz biliyoruz: bu bir tesadüf değildir, bu bir politikanın ürünüdür. Bu olsa olsa şube başkanımızın kadın olması ve bir kadın olarak itiraz etmesiyle ilgilidir. Kadınların iş yerinde, alanlarda, hak mücadelelerinde aktif olmaları, emekten yana, eşit ve özgür bir toplum için mücadeleleri bastırılmaya çalışılıyor. Bu bir yargı kararı değil, bu bir siyasi mesajdır. ‘Kadınlar susmalı, geri durmalı, boyun eğmeli’ diyen zihniyetin yargı eliyle verdiği bir gözdağıdır” dedi. Kara, açıklamanın sonunda kamuoyuna çağrı yaptı: “Genel-İş Sendikası olarak hukuka aykırı bir biçimde tutuklanan yöneticilerimizin yanındayız. Bu hukuksuzluklar sendikal hak ve özgürlüklere yönelik müdahaledir. Çağrımızdır! Bu karanlık düzeni, birlikte dayanışmayla aşacağız. Demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunmak, hepimizin görevidir. Tüm kamuoyunu, demokrasiye, hukuka ve sendikal haklara sahip çıkmaya çağırıyoruz.”