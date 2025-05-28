Dokuz Eylül Üniversitesi GSF’den 50. yıla özel sergi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin (GSF) 50. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 50. Yıl Öğretim Elemanları Karma Sergisi, İzmir Türk Amerikan Derneği Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin küratörlüğünü DEÜ GSF öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu üstlenirken, fakültenin farklı bölümlerinden akademisyenlerin toplam 76 eseri sergide yer aldı. Hem fakültenin sanatsal çeşitliliğini hem de yarım asırlık birikimini gözler önüne seren sergini açılışına DEÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Dündar Yener, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz ve GSF Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztuna ile DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu oyuncu Hakan Meriçliler katıldı.





İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan sergide farklı disiplinlerden birçok sanat eserini bir araya getirdi. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sanatsal üretimdeki sürekliliğini ve akademik katkılarını kutlamak amacıyla hazırlan sergi, 17 Haziran 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.