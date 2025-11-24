'Dünün Öğretmenleri' sergisi Selçuk Efes Kent Belleği’nde

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Millet Mekteplerinin Başöğretmeni unvanının verilişinin 97. yıl dönümünde “Öğretmenler Dünü” fotoğraf sergisi, Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Sergide, farklı dönemlerde Efes Selçuk’ta görev yapmış öğretmenlerin arşiv fotoğrafları yer alan sergide Başöğretmen Atatürk’ün öğretmenlere seslendiği metnin yayımlandığı 26 Ağustos 1924 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin orijinal nüshası ve dönemin öğretmenlerine ait orijinal sicil defterleri de yer alıyor. Kentin eğitim tarihine ışık tutan sergi, 5 Aralık tarihine kadar görülebilecek.