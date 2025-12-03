Dünya turizm profesyonelleri İzmir’de buluştu

Turizm sektörünün en önemli buluşmalarından TTI İzmir – 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle 5 Aralık’a kadar Fuar İzmir'de sürecek TTI İzmir-19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi’nin açılışına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, KKTC Başbakan Yardımcısı, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bosna-Hersek Zenica Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, katılımcı ülkelerin büyükelçileri, konsolosları, kamu kurumlarının yöneticileri, yerli ve yabancı sektör profesyonelleri, siyasi partilerin, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TUGAY: GELECEKTE DE GÜZELLİKLERİN KORUNMASI İÇİN HER BİRİMİZE DÜŞEN GÖREVLER VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bizler bulunduğumuz bölgenin turizm açısından çok önemli değerlere sahip olduğunu biliyoruz. Sadece İzmir 8 bin 500 yıllık kültürün üzerinde yaşayan insanların şehri. Anadolu’da 12-13 bin yıllık bir tarih söz konusu. Bir taraftan da yarattığımız kirlilik ve çevre sorunları, kaynakların tüketilmesi, iklim krizi var. Bunlar da hepimize dünyayı koruma sorumluluğu getiriyor. Bu güzel dünyanın kendi yaşam süremiz içinde elbette keyfini sürmeli, bütün güzelliklerini keşfetmeli, bunun için turizm sektörünü canlı tutmalıyız ama diğer taraftan sürdürülebilir yaşam için, gelecekte de güzelliklerin korunması için her birimize düşen görevler var” diye konuştu.

“381 KATILIMCI KURULUŞU KENTİMİZDE KONUK EDİYORUZ”

Bu yıl 54 ülke ve Türkiye’nin 30 şehrinden turizm profesyonellerinin bir araya geldiğini söyleyen Tugay, “Uluslararası satın almacılardan destinasyon temsilcilerine, küresel dijital platformlardan ulaşım ve konaklama şirketlerine dek turizmin her sektöründen katılımcılar fuara katıldı. 242’si yerli, 139’u yabancı olmak üzere toplam 381 katılımcı kuruluşu kentimizde konuk ediyoruz. Bir önceki seneyle karşılaştıracak olursak, geçen seneye göre 2 kat fazla katılım olduğunu arkadaşlarımız söyledi. Burayı cıvıl cıvıl canlı görmek bizim için çok umut verici. Şehrimizde turizmin gelişmesi için çok çabamız var, sektörün temsilcileriyle birlikte bunu yapıyoruz. Sahip olduğumuz tüm kültürel değerleri korumak, geliştirmek, tüm dünyanın onları görmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ OLMA YOLUNDA DA ADIM ADIM İLERLEYEN BİR ŞEHİR”

Turizmin çok sektörlü, yüksek katma değerli, nitelikli ve uzun vadeli yatırım haline geldiğinin altını çizen Tugay, “İzmir’in tam da bu dönüşümün merkezinde yer alabilecek bir gücü olduğunu biliyoruz. Bu duygularla bu fuara daha fazla sahip çıkmak için çalışıyoruz, çalışacağız. 2026 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 95'incisini düzenleyeceğiz. İzmir, fuarcılığın öncü şehirlerinden birisi. Aynı zamanda sağlık turizmi merkezi olma yolunda da adım adım ilerleyen bir şehir” dedi.

EKER: BİRBİRİMİZİ RAKİP OLARAK DEĞİL PAYDAŞ OLARAK GÖRMELİYİZ

Yüz yüze yapılan fuarların önemine vurgu yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, “TTI İzmir, ülkemizin en önemli fuarlarından biridir. Çok daha fazla çalışıp daha başarılı hale getireceğiz. Herkes turizmden pay almak istiyor, bizler birbirimizi rakip olarak değil paydaş olarak görmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum” dedi.

ATAOĞLU: İŞ BİRLİĞİMİZİN DAİM OLMASINI DİLİYORUM

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Fuarlara katılmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. KKTC, çok zengin tarihiyle, doğal güzellikleriyle özel bir yer, o nedenle katıldığımız tüm etkinliklerde herkesi KKTC'ye davet ediyoruz. Bu etkinliğin çok verimli geçeceğine inanıyorum, yapılacak ikili görüşmelerle, geçmişte aldığımız verimin artacağını düşünüyorum. İş birliğimizin daim olmasını diliyorum” dedi.

SİBONJİC: İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İYİ SEVİYEYE GETİRMEK İÇİN BURAYA GELDİK

Bosna-Hersek Zenica Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, “Biz kardeşiz, inşallah daima kardeş kalacağız” diyerek sözlerine başladı. Sibonjic, “Fuarlar çok önemli. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanlar arasındaki sıcaklığı yok etmeyecektir. Bosna Hersek, turizmde en hızlı büyüyen ülkelerden biri. Sizleri Bosna'ya davet ediyoruz. Aramızda yüzyıllardır büyüyen dostluğumuz var. İlişkilerimizi daha iyi seviyeye getirmek için buraya geldik” diye konuştu.

Başkan Tugay ile beraberindeki heyet, katılımcıları ziyaret etti ve başarılı bir fuar diledi.

TTI İzmir’de bu yıl, 54 ülkeden ve ülkemizin 30 şehrinden turizm profesyonelleri bir araya gelecek. Uluslararası satın almacılardan destinasyon temsilcilerine, küresel dijital platformlardan ulaşım ve konaklama şirketlerine dek turizmin her sektöründen katılımcılar fuara katılacak. 242’si yerli, 139’u yabancı olmak üzere toplam 381 katılımcı, fuarda yer alacak.

GREEN DESTİNATİONS, TTI İZMİR’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORTAĞI

Bu yıl TTI İzmir’in Sürdürülebilirlik Ortağı, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Green Destinations oldu. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından akredite edilen kuruluş, Dubai Expo City’nin sürdürülebilirlik danışmanlığını, Qatar Travel Market’in sürdürülebilirlik sponsorluğunu yürütüyor ve ITB Berlin ile 10 yılı aşkın süredir iş birliği yapıyor. Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde 600’ün üzerinde destinasyonla çalışan Green Destinations’ın TTI İzmir’de yer alması, fuarın uluslararası etki alanını güçlendirirken İzmir’in sürdürülebilir turizm vizyonuna da katkı sağlayacak.

TTI İZMİR 2025’İN VİZYON PARTNERİ BOOKİNGAGORA

TTI İzmir 2025’in Vizyon Partneri ise küresel rezervasyon teknolojileri ve turizm pazarlama alanında uzmanlaşmış BookingAgora oldu. Bu iş birliği, TTI İzmir’in dijital dönüşüm vizyonunu desteklerken, fuarın uluslararası iş birliği kapasitesini de önemli ölçüde artıracak. Türkiye’nin önde gelen B2B turizm platformlarından biri olan BookingAgora iş birliği ile 50’nin üzerinde ülkeden 80’i aşkın havayolu, otel, acente, araç kiralama markası fuara gelerek uluslararası turizm ağını İzmir’de buluşturacak. Ayrıca birçok ülkeden turizm ofisleri de TTI İzmir’de yer alacak. Bu güçlü ağın hem sektör profesyonelleri arasında yeni iş birliklerine zemin hazırlaması hem de Türkiye’nin turizm tanıtımına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

ULUSLARARASI KATILIM GÜÇLENİYOR

TTI İzmir 2025’te dünya çapında prestijli havayolu ve otel zincirleri, turizm tanıtım ofisleri ve teknoloji firmaları yer alacak. Önceden hazırlanan çevrim içi platform sayesinde katılımcı ve ziyaretçiler, ilgi ve hizmet alanlarına göre eşleştirilerek uygun firmalarla bir araya gelecek. Türk Hava Yolları iş birliğiyle düzenlenen alım heyeti programındaki çok sayıda yabancı firmaya ulaşım desteği sağlanarak, birebir görüşmelerin daha etkin şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Fuarda; doğrudan ya da temsilcilikler aracılığıyla 69 ülkeden 144 katılımcı yer alacak. Bunlar arasında, ABD’den Avustralya’ya, Yunanistan’dan Çin’e kadar dünyanın dört bir yanından ülkeler bulunuyor. Ayrıca, Türk Hava Yolları iş birliğiyle organize edilen Hosted Buyer programı sayesinde uluslararası satın almacılar fuara kolay erişim sağlayacak ve birebir iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek. İsveç’ten Çin’e, Endonezya’dan Arjantin’e kadar birçok farklı ülkeden profesyonel ziyaretçi fuarda olacak. Bu çeşitlilik, uluslararası iş birliklerinin artmasını, yeni pazarlara erişimi ve fuarda gerçekleşen görüşmelerin doğrudan ticari hacme dönüşmesini sağlayarak sektörün ekonomik değerinin somut şekilde yükselmesine katkı sunacak. Yunan adalarının katılımı da Türkiye ve Ege’nin karşı kıyıları arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

YENİ DESTİNASYONLAR VE DENEYİM FIRSATLARI

Fuar, yalnızca iş görüşmeleriyle sınırlı kalmayacak. Yerli ve yabancı destinasyonların tanıtıldığı alanlarda yükselen turizm merkezleri öne çıkacak. Katılımcılar, farklı ülkelerin kültürel ve turistik zenginliklerini deneyimleyebilecek, yeni iş ve keşif fırsatlarıyla tanışacak. İzmir’den dünyaya sürdürülebilir turizm mesajı TTI İzmir 2025, İzmir’in sürdürülebilir geleceğe yönelik turizm yaklaşımını dünyaya tanıtacak önemli bir platform olacak. Fuar, İzmir’in uluslararası tanıtım gücünü artırırken, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi turizm anlayışının Türkiye genelinde yaygınlaşmasına öncülük edecek.

Fuar kapsamında, TTI Stage alanında düzenlenecek oturumlarda ise birçok farklı konu ele alınacak. Oturumlarda; sürdürülebilir turizm, çevresel sorumluluk, dijital dönüşüm, destinasyon yönetimi ve deneyim odaklı turizm gibi konular konuşulacak.