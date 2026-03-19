“Edebiyat-Sinema Buluşması“ için geri sayım başladı

Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından İzmir'de bu yıl dördüncüsü 23-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan "Edebiyat-Sinema Buluşması", Halikarnas Balıkçısı'ndan Gülten Akın'a uzanan zengin bir programla sanatseverleri ağırlayacak.

Seferihisar Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Fransız Kültür Merkezi (Institut Français), Seferi Keçi ve Kanguru Kültür Merkezi iş birliğiyle organize edilen etkinlik, edebiyat dünyasının usta isimleri ile sinemayı bir araya getiriyor.

AÇILIŞ "HALİKARNAS BALIKÇISI" İLE YAPILACAK

Buluşmanın açılışı, 23 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Seferihisar Belediyesi Çağan Irmak Sahnesi'nde Nurdan ve Orhan Tekeoğlu'nun yönettiği, Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı konu alan "Filos" belgeselinin gösterimiyle gerçekleştirilecek. Gösterim öncesinde saat 18.30'da, Ömer Durmaz küratörlüğünde hazırlanan ve Derya, Sibel ile Tuba Kabaağaçlı koleksiyonundan oluşan "Ressam Cevat Şakir" sergisi ziyarete açılacak. Film sonrasında yönetmenlerin yanı sıra Derya Kabaağaçlı ve yazar Meltem Ulu'nun katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek.

PINAR KÜR VE SERTEL AİLESİ UNUTULMADI

Program kapsamında 25 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yazar Pınar Kür anısına bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte, yazarın "Hiçbir Gece" romanından Selim İleri'nin uyarlayıp yönettiği film izleyiciyle buluşacak.

26 Mart Perşembe saat 19.00'da ise Seferihisar Belediyesi Çağan Irmak Sahnesi'nde, Tayfun Belet'e Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazandıran ve Sabiha ile Zekeriya Sertel'in yaşam mücadelesini anlatan "Roman Gibi" belgeseli gösterilecek.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE USTALARA SAYGI

"Dünya Tiyatro Günü" olarak kutlanan 27 Mart Cuma günü programda iki ayrı etkinlik yer alacak. Saat 16.00'da Fransız Kültür Merkezi'nde Guillaume Nicloux'nun yönettiği "İlahi Kadın Sarah Bernard" filmi gösterilecek. Aynı gün saat 19.00'da Alsancak Kanguru Kültür Merkezi'nde, vefatlarının 40. yılı dolayısıyla Haldun Taner ve Vasıf Öngören anısına bir panel gerçekleştirilecek. Aydın Şimşek'in moderatörlüğünü üstleneceği panele; Gürol Tonbul, Özgür Başkaya ve Vecdi Sayar konuşmacı olarak katılacak.

KAPANIŞ GÜLTEN AKIN BELGESELİ İLE OLACAK

Etkinliğin hafta sonu programında 28 Mart Cumartesi saat 17.00'de Karşıyaka Belediyesi Çarşı Kültür Merkezi'nde yazar Salâh Birsel anılacak. Efdal Sevinçli'nin sunumu ve Lütfü Dağtaş'ın yönlendiriciliğinde yapılacak şiir dinletisinin ardından, Mehmet Güreli'nin Salâh Birsel uyarlaması "Dört Köşeli Üçgen" filmi izlenebilecek.

Edebiyat-Sinema Buluşması'nın kapanışı ise 29 Mart Pazar günü Seferihisar'daki bağımsız kültür merkezi Seferi Keçi'de, usta şair Gülten Akın anısına yapılacak etkinlikle son bulacak. Saat 18.30'da Gaye Boralıoğlu ve Asuman Susam'ın Gülten Akın üzerine gerçekleştireceği söyleşinin ardından, senaryosunu Asuman Susam'ın yazdığı, yönetmenliğini Safa Sarı'nın üstlendiği "Gülten" belgeseli gösterilecek. Program, belgeselcilerin katılımıyla yapılacak değerlendirme söyleşisiyle tamamlanacak.