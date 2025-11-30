Edebiyatın kalbi Denizli Kitap Fuarı’nda atıyor

Her yaştan ziyaretçiyi kitapların büyülü dünyasında buluşturan Denizli Kitap Fuarı, bu yıl da edebiyat, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini ağırlayarak kentin kültürel yaşamına güçlü bir katkı sunuyor. Açılışın ardından fuarın ilk söyleşisini “İki Kitap Bir Heves” başlıklı programıyla Sunay Akın yaptı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiyle fuar, edebiyat dolu günlerine başlangıç yaptı. Bu yılın Onur Yazarı olan Tuna Kiremitçi, söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

CUMHURİYET KİTAP DA FUAR’DA

Yüzlerce yayınevinin stant açtığı fuarda Cumhuriyet Kitap da yerini aldı. Yazarımız Mustafa Balbay’ın yanı sıra Ahmet Telli, Ali Lidar, İlyas Salman, Erkan Göksu, Mesut Güler, Baran Saldanlı, Kahraman Tazeoğlu, Ceren Güneş, Hasan Babacan, Ferhat Taştekin, Gökhan Çelik, Emine Kapka, Kerem Fırtına ve Selin Alptekin gibi çok sayıda yazar okurları için kitaplarını imzalayacak. Okurların, yazarların ve yayınevlerinin buluşma noktası hâline gelen fuar; söyleşiler, imza günleri ve kültürel etkinliklerle Denizli’de geniş bir katılıma sahne oluyor.