Edremit Kitap Fuarı başlıyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Edremit Kitap Fuarı 18 Ağustos Pazartesi günü kitapseverlere kapılarını açıyor. "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla gerçekleştirilen fuarın onur konuğu sanatçı Sunay Akın olacak. Bir hafta boyunca sürecek fuarda yazar, şair, gazeteci, akademisyen, yerel yönetici yaklaşık 300 kişi 109 yayınevinde okuyucuları ile buluşacak. Edremit'in kültürel yaşamına değer katan önemli etkinliklerden biri olan 7. Edremit Kitap Fuarı, 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Altınkum Fuar Alanı'nda kitapseverlerle buluşuyor. Bu yıl "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla düzenlenen fuar, zeytin dalının bilgeliğiyle büyüyen bu topraklarda düşüncenin, duygunun ve edebiyatın paylaşıldığı özel bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

ERTAŞ: AYDINLANMA IŞIĞI EDREMİT'TEN YAYILIYOR

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu fuar, yalnızca kitapların değil; düşüncenin, duygunun ve edebiyatın paylaşıldığı özel bir buluşma olacak" dedi. Başkan Ertaş, Sabahattin Ali'nin izini taşıyan kentimizde kitabın gücüyle bir araya geleceklerini belirterek, tüm halkı zeytin ağacının gölgesinde, bilginin ve sanatın ışığında bir araya gelmeye davet etti. Fuarın bu yılki onur konuğu Sunay Akın olacak. Türkiye'nin seçkin kalemleri, aydınları ve sanatçıları fuarda yer alacak. Paneller, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, söyleşiler, çocuklara özel etkinlikler ve imza günleri gibi zengin bir program her akşam farklı bir heyecan yaşatacak. Fuarın açılış programında, Sunay Akın'ın belgesel gösterimi ve ödül töreni de yapılacak.

AÇILIŞ TÖRENİ 18 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ

18 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan açılış törenine ev sahibi Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP TBMM Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek katılacak. Fuarın onur konuğu sanatçı Sunay Akın ile birlike birçok yazar ve sanatçı da açılışta yer alacak.

FUAR PROGRAMINDAN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER

17 Ağustos Pazar: Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar etkinliğinde konuk Hüseyin Turan olacak. Etkinlik saat 10:00'da Altınoluk Köy Meydanı'nda gerçekleşecek.

18 Ağustos Pazartesi: Açılış konuşmaları Mehmet Ertaş, Ahmet Akın, Gökhan Zeybek, Ali Mahir Başarır ve Ensar Aytekin tarafından yapılacak. Haydar Ergülen ile "Yüzyıllık Cumhuriyet" söyleşisi gerçekleşecek. Sunay Akın "Memleket Kumaşı" adlı etkinliğiyle sahne alacak.

19 Ağustos Salı: Prof. Dr. Naci Görür "Depreme Dirençli Edremit Mümkün" başlıklı bir konuşma yapacak.

20 Ağustos Çarşamba: İnci Aral "Hayattan Romana" söyleşisinde yer alacak. Okan Bayülgen ise "Tiyatro, Sinema ve Hayat" üzerine bir konuşma yapacak.

21 Ağustos Perşembe: Ayşenur Arslan ve Hüsnü Mahalli "Ortadoğu ve Dengeler" konusunu ele alacak. Murat Muratoğlu ise "Ekonomi Nereye Gidiyor" başlıklı bir konuşma yapacak.

22 Ağustos Cuma: Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş "Şimdi Şiirin Tam Zamanı" etkinliğinde yer alacak. Saygı Öztürk, Ümit Zileli ve Necdet Saraç "Medya Nereye Gidiyor" konusunu tartışacak.

23 Ağustos Cumartesi: Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel ve Timur Soykan "Dar Zamanlarda Gazetecilik" üzerine konuşacak. Tuna Kiremitçi bir dinleti sunacak.

24 Ağustos Pazar: Nasuh Mahruki "Toplumsal Dayanışma" hakkında konuşacak. Nazan Kesal'ın rol aldığı "Yaralarım Aşktandır" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Fuar, 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında Altınkum Fuar Alanı'nda gerçekleşecek. Etkinlikler ve imza günleri 19:00 - 00:00 saatleri arasında düzenlenecek.

CUMHURİYET YAZARLARI DA FUARDA

Cumhuriyet Gazetesi yazarları da Cumhuriyet Kitap standında fuarda kitapseverlerle buluşacak. 18 Ağustos’ta Dursaliye Şahan, 19 Ağustos’ta Zeynep Oral, 22 Ağustos’ta Ferhan Can, 23 Ağustos’ta Halil Genç ile Yüksel Işık, 24 Ağustos’ta da Öner Yağçı, Hakkı Keskin, Osman Selim Kocahanoğlu okurlarıyla bir araya gelecek.