Efes Selçuk’un ‘Meryem Ana’ direnişi İstanbul’da

Yönetmenliğini BirGün gazetesi muhabiri Aycan Karadağ’ın yaptığı belgesel gösterimi ve ardından gerçekleşen söyleşiye; Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Av. Oğuzhan Cenan, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, Maltepe Belediye Meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe örgütü ve vatandaşlar katıldı.

BirGün gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve gazeteci-yazar Timur Soykan katıldı.

KÖYMEN: HALKIN OLANIN HALKTA KALMASI MÜCADELESİDİR

Belgesel gösterimi ve söyleşinin açılış konuşması Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından yapıldı. Yerel yönetimlere uygulanan her türlü baskı ile aslında halkın yönetime katılma hakkına müdahale edildiğinin altını çizen Köymen; “Ekonomik kayyuma direnenler yerel yönetimlerin nasıl baskı altına alınmak istendiğini, kamusal kaynakların merkeziyetçi anlayışlarla nasıl denetim altına sokulmaya çalışıldığını ve buna karşın halkın nasıl ayağa kalktığını anlatıyor. Efes Selçuk’ta verilen mücadele bu nedenle çok kıymetlidir. Çünkü orada savunulan sadece belediye geliri değil halkın olanın halkta kalması mücadelesidir” dedi.

AYDIN: TÜM DİRENİŞLERİ BİR ARAYA GETİRMEMİZ GEREK

Yerel Yönetimler ve Kamusal Gelirler başlığıyla düzenlenen söyleşinin moderatörü Yaşar Aydın, Meryem Ana Evi Direnişi belgeselinin Efes Selçuk’tan başlayan ancak örnekleri Türkiye’nin her yerinde görülen bir hikâyenin belgeseli olduğunu belirterek; “Aslında tüm direnişleri bir araya getirmemiz ve buradan politik bir mücadele ortaya çıkarmamız gerekiyor. Biz, Selçuk’taki meselenin sadece Selçuk olmadığını, gazetecilerin meselesinin sadece gazeteciler olmadığını, belediye meselesinin sadece belediye başkanları ile sınırlı olmadığını anlamak ve anlatmak zorundayız” dedi.

SENGEL: HALAYINIZDA HER PARTİDEN EMEKÇİ YER ALDIYSA SİZ KAZANDINIZ DEMEKTİR

Efes Selçuk’un, Meryem Ana Direnişi ile vazgeçmemeyi öğrenerek kazandığını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Biz kazandık. İlla sonunda bir şey elde edemeyebilirsiniz ama direnmenin ne demek olduğunu ilkokula giden çocuğa anlattıysanız, halayınızda her partiden emekçi yer aldıysa siz kazandınız demektir. Biz, Efes Selçuk’a Meryem Ana Evi gelirlerinin belediyeden alınmasının hem belediyenin hem evlatlarımızın hem de kentin geleceğinin elinden alınması demek olduğunu söyledik. Ya elimizden alınanlara hiç sesimizi çıkarmayacaktık ya da direnecektik. Biz hep beraber direndik. İşte kazandığımız şey bu. Bundan sonraki süreçte vazgeçmemeyi öğrendik, bir arada durmayı öğrendik” dedi.

“BUGÜN BANA, YARIN SANA MEVZUSUDUR BU”

Meryem Ana Evi gelirlerinin Efes Selçuk’tan alınması üzerine başlayan direnişin ve yapılan belgeselin aslında sadece Efes Selçuk’a dair bir sorun olmadığının altını çizen Başkan Sengel; “Biz Efes Selçuk’tan şunu anlatmaya çalıştık; bir yerde birisinin canı yanıyorsa, ‘tek başına kurtuluş yok’ diyorsanız, siz de gidip canı yanana sahip çıkmalısınız. Biz Efes Selçuk’ta direnmeye devam ediyoruz. Birimizin ayağına bir taş değiyorsa bilin ki eninde sonunda hepimize değecek. Efes Selçuk’ta Meryem Ana ile başladılar; Efes Alt Kapı’da 1. derece arkeolojik sit alanına, tarihin göbeğine AVM yapmakla devam ediyorlar. Bu memlekette işsizlik diye bir problem varken, kadınları, gençleri, işsizleri meslek sahibi yapan Meslek Fabrikası’nı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldılar. Bugün bana, yarın sana mevzusu böyle ilerliyor. Mevzu, Efes Selçuk’un bütçesine el konması değil; mevzu, direnmekten vazgeçmemek. Bu belgesel bunu anlatmak için yapıldı” dedi.

SOYKAN: BELEDİYENİN KAYNAKLARINI GASP ETMEK NE DEMOKRASİYE NE ADALETE SIĞAR

Gazeteci-yazar Timur Soykan, Meryem Ana Evi Direnişi belgeselinin bir ilçenin kendi geçmişine ve geleceğine sahip çıkmasının hikâyesi olduğunu ifade ederek; “Efes Selçuk’ta doğan, yaşayan vatandaşların o kentin nimetlerinden yararlanması çok doğal değil mi? Bir ilçenin halkını cezalandırmak için belediyenin kaynaklarının yüzde 60’ını gasp etmek ne demokrasiye ne adalete sığar. Yıllardır her şeyi yapıyorlar ama insanlar, bu belgeselde izlediğiniz gibi, vazgeçmiyor; direnmeye devam ediyor. Efes Selçuk’ta bize bunu gösteriyor aslında. Orada direnen bir yerel yönetim deneyi yaşanıyor. Bunun için Filiz Başkan’ı tebrik ediyorum. Şimdi onlar kazanmış gibi görünebilir ama o kadar kolay değil. Çünkü halk, eninde sonunda kendi iradesine sahip çıkar. Direnenlere selam olsun” dedi.

BULUT: MESELEYİ SADECE BELEDİYE BAŞKANLARININ ÜZERİNDEN ELE ALIRSAK KAYBEDERİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kayyum uygulamasının iktidar tarafından kullanıldığını belirterek; “Asıl sorun, iktidarın kaybettiğini görmesi ve iktidarda kalabilmesinin yolunu arayışından kaynaklanıyor. Bu arayışta ilk hedef belediyeler oldu. Çünkü belediyeler, bu kadar çok müdahaleye ve kesintiye rağmen hizmetlerini sürdürdüler. Pandemide ve depremde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her zaman halka daha yakındı. Mücadele bütünlükle olmalı. Haklılığımızın yanında birlikteliği sağlamak gerekiyor. Meseleyi sadece gazetecilerin, belediye başkanlarının üzerinden ele alırsak kaybederiz. O yüzden topyekûn bir birlikteliğe ihtiyacımız var” dedi.