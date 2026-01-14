Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Söke’de suyu Akbelen’de toprağı savundular

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, kamu emekçilerin açıklanana memur zamları karşı başlattığı iş bırakma eylemini değerlendirdi.
Örs, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 80.’sini düzenlediği Denizli mitinginin yansımaları hakkında konuştu.
Bölgedeki çevre katiamları üzerine konuşan Örs, Söke ve Akbelen’de yaşananları anlattı.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.