Eğitim emekçileri Karabağlar’da bir araya geldi

Karabağlar Belediye, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki eğitim emekçileriyle Kibar Sosyal Tesisleri’nde bir gece düzenlendi. Geceye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra, Eğitim İş, Eğitim Sen, Emekli-Sen, Eğit-Der, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, eğitim kurumlarının temsilcileri, KARBEM öğretmenleri ve belediyenin spor eğitmenleri, emekli eğitimciler, Karabağlar Belediye Meclisi'nin Eğitim Komisyonu üyelerinin aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

MİNNET VE YOL GÖSTERİCİLİK VURGUSU

Katılımcılara duygusal bir konuşmayla seslenen Başkan Kınay, “Hayatıma dokunan tüm öğretmenlerimle, sanki yeniden bir aradaymışım gibi hissediyorum. Sizlerin sözleri, öğrettikleriniz ve yol göstericiliğiniz, hayatımızın her adımında bize ışık oldu” dedi. Öğretmenler Günü’nün aynı zamanda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolun önemini de hatırlattığına dikkat çeken Başkan Kınay, “O'nun eserlerini ve ideallerini anmadan geçemeyeceğimiz özel bir gün! Karabağlar’daki tüm öğretmenlerimiz, derneklerimiz, okul müdürlerimiz ve burada bizimle birlikte olan herkesle bir araya gelmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz” diye konuştu.

“HEP BİRLİKTE BU YOLDA İLERLEMEYE KARARLIYIZ”

Konuşmasında, öğretmenlerle birlikte Karabağlar’ın geleceğini inşa etme kararlılığını vurgulayan Başkan Kınay, “Hep birlikte bu yolda ilerlemeye, büyütmeye ve dayanışmayla yolumuza devam etmeye kararlıyız. Elimizden geleni yapacak, gücümüz yetmediği yerde birbirimize tutunarak ilerleyeceğiz. Bu buluşmalar, dayanışmanın, inancın ve yeni gelecekler yaratmanın başlangıcı olsun” ifadelerini kullandı. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen gelenekten, “Gelecek nesiller sizin eserinizdir” diyen bir lidere uzanan mirasa sahip çıktıklarını da vurgulayan Başkan Kınay, “Öncelerimizden aldığımız inancı geleceğe taşıyoruz. Bu anlayışla yetişmiş bireyler olarak, sizlere minnet duyuyoruz. İyi ki varsınız. Tüm öğretmenlerimize, Karabağlar’dan İzmir’e, Türkiye’nin dört bir yanına seslenerek, yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EĞİTİMCİLER SÖZ ALDI

Buluşmada Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) Müdürü Mehmet Yılmaz da, 13 yılda pek çok başarıya imza atan KARBEM’e desteklerinden dolayı Başkan Kınay’a teşekkür etti. Eğitimci Hakkı Karadeniz, öğretmenliğin Cumhuriyet’in temel taşı olduğunu anlatan bir mesaj iletirken, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ethem Duygulu da konuşmasında öğretmenliğin kutsallığını vurguladı. Etkinlikte KARBEM ve Öğretmenler Günü kısa videoları ile Köy Enstitülerini anlatan “Kadriye Öğretmen” belgeseli ilgiyle izlendi.

Program serbest kürsü konuşmalarıyla sona erdi.