Eğitim-İş’ten 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sergisi

Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Fotoğrafçılık Kulübü tarafından hazırlanan, kadın emeğini ve yaşamın her alanındaki üretimini görünür kılmayı amaçlayan “Hayatın Mimarları” adlı fotoğraf sergisi, İzmir Mimarlık Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin hazırlanmasında katkıda bulunan Fotoğrafçılık Kulübü adına Çetin Karabudak, Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Sekreteri Sevim Kaya ve çok sayıda eğitim emekçisinin objektifinden yansıyan karelerin yer aldığı sergide kadınların yaşamın her alanındaki emeğini, direncini ve üretkenliği fotoğraf karelerine yansıdı.

“EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNE SANATSAL KATKI”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan sergide, kadın emeğinin görünürlüğünü artırmayı, emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesine sanatsal bir katkı sunmayı hedeflendi. “Hayatın Mimarları” sergisi; kadınların yalnızca yaşamı var eden değil, aynı zamanda emeğiyle toplumu dönüştüren, mücadeleyi büyüten ve dayanışmayı güçlendiren özne olduğunu anlatmayı amaçlamaktadır. Açılışı yapan Eğitim-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, “Kadınların eşit, özgür ve güvenceli bir yaşam mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; kadın emeğini ve yaşamın içindeki güçlü varlığını anlatan “Hayatın Mimarları” fotoğraf sergimize tüm sanatseverleri davet ediyoruz” dedi.