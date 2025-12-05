Ekrem İmamoğlu ve Filiz Ceritoğlu Sengel’e Avrupa’dan görev

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa’nın en köklü yerel yönetim kuruluşlarından biri olan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi (CEMR) tarafından Yerel Demokrasi Sözcüsü olarak seçildi. 4 Aralık 2025 günü Malta’da düzenlenen CEMR Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı sırasında yapılan seçimle Gunn Marit Helgesen yeniden Başkan olurken, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkan Yardımcılığı görevine, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Oğuz Demir Mali Yönetim Komitesi'ne seçildi.

Başkan Sengel ile birlikte, İspanya Belediyeler ve İller Federasyonu (FEMP) adına Bilbao Belediye Meclisi Üyesi ve Bask Belediyeler Birliği (EUDEL) temsilcisi Eider Inunciaga da Yerel Demokrasi Sözcüsü olarak belirlendi. Böylece Avrupa genelinde yerel demokrasi, katılımcı yönetim ve belediyeler arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar, iki kadın yerel yönetici tarafından yürütülecek.

Başkan Sengel’e CEMR bünyesinde verilen bu görev; yerel demokrasinin geliştirilmesi, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının teşvik edilmesi ile Avrupa çapında belediyeler arası dayanışmanın artırılması açısından büyük önem taşıyor. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bu süreçte hem Türkiye’nin yerel yönetim politikasını Avrupa düzeyinde temsil edecek, hem de Efes Selçuk’a uluslararası arenada önemli katkı sağlayacak.

Başkan Sengel, Avrupa’nın en büyük yerel ve bölgesel yönetimler örgütü çatısı altında Yerel Demokrasi Sözcüsü seçilmesini yerel demokrasi açısından değerli bulduğunu söyledi. Başkan Sengel; “CEMR, Avrupa’nın en köklü yerel yönetim kuruluşudur. Sürdürülebilir yerel kalkınma, çevre, ulaşım, uluslararası iş birlikleri ve ortaklıklar, yerelde kadın-erkek eşitliği, yönetişim ve sosyal dayanışma gibi alanlarda oluşturulan komiteler ve çalışma grupları aracılığıyla yerel ve bölgesel yönetimlerin hak ve çıkarlarını gözeterek AB yasama sürecinde etkin bir lobi faaliyeti yürütmektedir ve üyelerinin siyasi konumunun etkisini artırmaktadır” dedi.

Başkan Sengel; “Biz her zaman kalkınmanın ve demokrasinin yerelden başladığının altını çizdik. Bu bağlamda, yerel demokrasinin yara aldığı bir ülkeden, yerel kalkınmanın yara aldığı bir ilçeden temsil hakkı elde etmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

1951 yılında Avrupalı belediye başkanları tarafından kurulan CEMR, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın (UCLG) Avrupa ayağını oluşturuyor. Bugün 27’si AB üyesi olmak üzere 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla 150 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden CEMR, Avrupa’nın en geniş katılımlı yerel yönetim ağlarından biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’de CEMR’ın odak noktası ve resmi üyesi konumundaki Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 8 asil ve 8 yedek üye ile CEMR Siyasi Komitesinde Türkiye’yi temsil ediyor.