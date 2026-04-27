“Elektronik Atık Geri Dönüşüm” İzmir’de başladı

Dünyada her yıl 62 milyon ton elektronik atık üretilirken, bu atıkların içinde yer alan yaklaşık 62,5 milyar dolarlık geri kazanılabilir değer, büyük ölçüde ekonomiye kazandırılamadan kayboluyor. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 700 bin ton e-atık oluşmasına rağmen geri dönüşüm oranı yalnızca yüzde 10 seviyesinde kalıyor. Giderek büyüyen e-atık sorununa bir çözüm sunmak amacıyla harekete geçen MediaMarkt Türkiye, “Daha İyiye” sloganıyla başlattığı Elektronik Atık Geri Dönüşüm projesini hayata geçirdi.

PİLOT ŞEHİR İZMİR

Mol-e iş birliğiyle ilk olarak Mersin, Kayseri ve İzmir’deki MediaMarkt mağazalarında pilot olarak başlatılan uygulama bir geri dönüşüm hareketinin ötesinde, âtıl durumdaki cihazların dönüşüm yolculuğuna da katkı sağlayan bütüncül bir ekosistem sunuyor. Böylece çekmecelerde, dolaplarda bekleyen âtıl cihazların ileri dönüştürülerek stratejik hammadde kaynağına dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında tüketiciler, evlerinde âtıl durumda bulunan elektronik cihazları mağazalara getirerek bu cihazları değere dönüştürebilecek. Geliştirilen dijital altyapı ile e-atıkların toplanması, sınıflandırılması ve geri dönüşüm süreçleri uçtan uca izlenebilir hale gelirken, kullanıcılar da sürece aktif olarak dahil oluyor. Pilot aşamandaki projenin kısa sürede Türkiye genelindeki tüm mağazalarına yaymayı hedefleniyor.

“AMACIMIZ, DÖNGÜSEL EKONOMİYİ YAYGINLAŞTIRMAK”

Yeni proje hakkında bilgi veren MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, “MediaMarkt olarak sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Teknoloji alışverişlerinde yenileme evrimini yakalarken, 11 farklı cihaz için sunduğumuz bakım paketlerimizle de cihazların daha uzun süreli kullanımına yardımcı oluyoruz. Şimdi ise elektronik atık gibi hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük bir soruna çözüm sunmak için elimizi taşın altına koyuyor; âtıl cihazları döngüsel ekonominin bir parçası haline getiriyoruz. Amacımız, döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir tüketimi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek” dedi.

ELEKTRONİK ATIKLAR ÇEVRESEL RİSKTEN EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Elektronik atıklar; altın, bakır, alüminyum ve nadir toprak elementleri gibi değerli hammaddeler içeriyor. 1 ton e-atık, geleneksel maden cevherine kıyasla 100 kata kadar daha fazla altın barındırabiliyor. Ayrıca atıkların geri dönüşümü, klasik madenciliğe göre yüzde 80’e kadar daha az sera gazı salımı ve 13 kata kadar daha az enerji kullanımı sağlıyor. Bu da elektronik atıkları yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkarıp önemli bir ekonomik kaynak haline getiriyor.

DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU TAKİP EDİLİYOR

Hayat geçirilen yeni uygulama ile geri dönüşüm süreci tamamen dijital ve şeffaf bir yapıya kavuşuyor. Tüketiciler elektronik atıklarını mağazalardaki akıllı elektronik atık toplama ünitelerine getirdiklerinde süreç başlıyor. Geliştirilen mobil uygulaması üzerinden QR kod okutularak cihazın fotoğrafı yüklendiğinde, yapay zekâ cihazı saniyeler içinde tanıyor ve o atığa özel bir ‘Dijital Atık Pasaportu’ oluşturuluyor. Kullanıcılar, teslim ettikleri atığın geri dönüşüm yolculuğunu ve bu sayede ne kadar karbon ayak izini önlediklerini uygulama üzerinden anlık olarak izleyebiliyor. Geri dönüşüme katkı sağlayan tüketiciler, kazandıkları puanları MediaMarkt mağazalarında Club puana dönüştürerek alışverişlerinde kullanabiliyor.