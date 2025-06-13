Emeğin mirası: Fabrika Bergama

İzmir’in Bergama ilçesinde yer alan tarihi Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası, “Fabrika Bergama” adlı kültürel dönüşüm projesiyle yeniden kamusal yaşama kazandırılıyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’nin sanayileşme hamlelerinden biri olarak kurulan bu devasa yapı, şimdi sanat, mimarlık ve kolektif bellek ekseninde yeniden şekilleniyor. 1950’li yıllarda Türkiye’nin sanayileşme politikaları doğrultusunda kurulan fabrika sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir yaşam alanıydı. Fabrika Bergama projesinin merkezinde ise bu mekâna emek vermiş insanların hikâyeleri var. Proje kapsamında yürütülen sözlü tarih çalışmaları, onlarca yıl fabrikada çalışan işçilerin, teknisyenlerin, doktorların ve memurların tanıklıklarını kayıt altına alıyor. Bu tanıklıklar, yalnızca bireysel geçmişleri değil, aynı zamanda kolektif bir kültürel mirası da görünür kılıyor.

KAMUSAL KATILIM VE DAYANIŞMA RUHU

Bergama halkının belleğinde önemli bir yere sahip olan fabrika, şimdi yeniden bir toplumsal buluşma alanı olma yolunda ilerliyor. Fabrika Bergama aynı zamanda çeşitli atölyeler, paneller, mimari çalıştaylar ve kültürel etkinliklerle hem akademik hem sanatsal bir üretim alanı olarak konumlanıyor. Bu yönüyle Türkiye’de endüstri mirasına dair örnek bir dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyor. Günümüzde halen Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu olarak kullanılıyor.



