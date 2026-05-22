Emekliler ekonomik krizin yükünü taşıyor: İktidarı yok sayacağız

Emekliler, artan yaşam pahalılığı, düşük maaşlar ve yetersiz bayram ikramiyelerine tepki gösterdi. Emekliler mevcut ekonomik koşullarda emeklilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirterek iktidarı eleştirdi. Emekli maaşlarının yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığını söyleyen emekliler, “Sandıkta hesaplaşacağız” dedi. Bayram ikramiyelerinin yıllar içerisinde alım gücünü kaybettiğini dile getiren Emekli Ercan Çınar, “Kiraların otuz bin lira olduğu yerde yirmi bin liralık maaşın yetebilmesi mümkün değil. Bayram ikramiyeleri ilk çıktığında bir kurban alınabiliyordu. Şimdi ise bir kurbanın dörtte biri bile alınamıyor. Emeklileri tamamen gözden çıkarmışlar” diye konuştu. Emeklilerin yıllarca çalışarak sisteme prim ödediğini vurgulayan Çınar, “Bütçede para yok diyorlar ama milyonlarca emekli yıllarca çalıştı. Emekli olmadan önce size emanet ettiğimiz paraları ne yaptınız? Biz kendi paramızı istiyoruz. Mevcut iktidar emeklileri yok sayıyor. Tabii ki biz de mevcut iktidarı yok sayacağız” dedi.

YANAR: TEMEL İHTİYAÇLARA ULAŞMAK BİLE ZORLAŞTI

Emekli Şengül Yanar, artan yaşam maliyetleri nedeniyle emeklilerin büyük bir çıkmazın içine sürüklendiğini ifade ederek “Temel ihtiyaçlara ulaşmamız zorlaştı. Ev kiralarının hali ortada, elektrik, su ve doğalgazı ödemeye zaten imkânımız yok. İlaçlara ulaşımımız zorlaştı. Temel gıdaya ulaşımımız zorlaştı. Yani bütün haklarımıza ulaşımımız zorlaştı” diye konuştu.

‘17 MİLYON EMEKLİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

Emekli Fridevs Kutluk, yıllarca çalışıp üretmelerine karşın bugün yoksulluk içinde yaşamaya mahkûm edildiklerini söyleyerek “17 milyon emekli senelerce çalıştık, ürettik, alın teri döktük. Sonunda bize reva görülen yokluk, sefalet ve açlık oldu. 17 milyon emekliyi görmezden gelerek yok sayıyorlar. Sadece seçim dönemlerinde hatırlıyorlar ve oy deposu olarak görüyorlar” diye konuştu. Büyük beklentileri olmadığını vurgulayan Kutluk, “Torunlarımızla, çocuklarımızla, dostlarımızla kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek istiyoruz. Hastaysanız sağlık önceliğiniz oluyor. Beslenme ise yaşamı sürdürebilmek için gerekli. Ancak ete, süte, yumurtaya bile rahat ulaşamıyoruz. Her açıdan mağdur durumdayız. Gün gelecek bize bunu reva görenlerden sandıkta hesap soracağız” dedi.