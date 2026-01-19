Emekliler isyan etti: Müjde diye sunulan, yoksulluğun makyajıdır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören düzenlemenin kabul edilmesine emeklilerden sert tepki geldi. Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Konak'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Tüm Emeklilerin Sendikası Karşıyaka Şube Başkanı ve İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertunç Akpınar okudu. Akpınar, yapılan düzenlemenin emekliler için bir “müjde” değil, yoksulluğu kalıcılaştıran bir adım olduğunu söyledi. Basın açıklamasında sık sık "Saraya değil emekçiye bütçe" , "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Emekliye açlık, yandaşa saltanat" sloganları atıldı.

Akpınar, iktidarın düzenlemeyi kamuoyuna “müjde” olarak sunduğunu belirterek, “Biz emekliler gerçeği biliyoruz. Bu bir müjde değil, yoksulluğu kalıcılaştıran yeni bir makyaj operasyonudur” dedi. Bugün emeklilerin insanca yaşamaktan uzaklaştırıldığını ifade eden Akpınar, “Emekliye reva görülen şey hayat değil, hayatta kalma mücadelesidir. Emekliye dayatılan hak değil, sadaka düzenidir” diye konuştu.

“20 BİN TL YAŞAM MI, OYALAMA MI?”

20 bin TL’nin mevcut hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını vurgulayan Akpınar, şu ifadeleri kullandı: “Kiraların uçtuğu, gıda fiyatlarının kontrolden çıktığı, elektrik, su ve doğalgaz faturalarının emeklinin boğazına çöktüğü bir ülkede 20 bin TL çözüm değildir. Bu rakam emeklinin derdine çare değil, yaraya tuz basmaktır. Emekli pazarda fileyi dolduramıyor, eczanede ilacını alamıyor, torununa harçlık veremiyor, kış gelince kombiyi yakamıyor. İşte gerçek budur” dedi.

“KAĞIT ÜZERİNDE ARTIŞ VAR, SOFRADA YOK”

Komisyonda kabul edilen düzenlemenin en düşük emekli aylığını 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkardığını hatırlatan Akpınar, “Kağıt üzerinde bir artış var gibi görünüyor. Ama bu artış hangi kirayı ödüyor, hangi mutfak masrafını karşılıyor, hangi sağlık giderine yetiyor?” diye sordu.

Bu artışın emekliyi refaha taşımadığını vurgulayan Akpınar, “Emekliyi susturmaya, oyalamaya çalışıyorlar. Açlık sınırının altındaki bir yaşamı kalıcı hale getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

İktidarın “en dipte eşitleme” politikası izlediğini söyleyen Akpınar, “Yıllarca çalışan, prim ödeyen milyonlarca emekli bugün en düşükte eşitleniyor. Bu adalet değildir, bu sosyal devlet değildir, bu açıkça hak gasbıdır. Bir ülkede emekli ‘çocuklarıma yük olmayayım’ diye ağlıyorsa, ‘pazardan artıkları topluyorum’ diyorsa, sorun emeklilerde değil, bu düzenin kendisindedir” diye konuştu.

“BU, BİLİNÇLİ BİR YOKSULLAŞTIRMA POLİTİKASIDIR”

Emekli maaşlarının artmadığını, eridiğini belirten Akpınar, “İktidar enflasyonu patlatıyor, hayatı pahalılaştırıyor, sonra da ‘artış yaptık’ diye propaganda yapıyor. Ama emeklinin geliri yükselmiyor, her gün biraz daha çalınıyor. Bu, emekliye karşı yürütülen bilinçli bir yoksullaştırma politikasıdır” ifadelerini kullandı.

TÜM EMEKLİLERİN SENDİKASI’NIN TALEPLERİ

Akpınar, sendikanın taleplerini şöyle sıraladı: “En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmelidir. Tüm emeklilere 20 bin TL seyyanen artış yapılmalıdır. Aylık bağlama oranları ve katsayılar adil biçimde yeniden düzenlenmelidir. Emekli maaşları gerçek enflasyona göre güncellenmelidir. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve erişilebilir olmalıdır. Kira ve fatura yükü altında ezilen emeklilere doğrudan destek sağlanmalıdır. Emeklilerin sendikal hakları tanınmalı, kapatma tehditleri son bulmalıdır. Sadaka düzeni değil, sosyal devlet anlayışı hayata geçirilmelidir.”

Akpınar, “Biz bu ülkenin yükü değiliz. Emekli açlığa mahkûm ediliyorsa sokak bizimdir, meydan bizimdir. Bu düzen değişecek. Çünkü emekliler artık biliyor: Hak verilmez, alınır." diye konuştu.

KESK "AÇLIĞA MAHKUM EDİLMEK İSTEMİYORLAR"

KESK İzmir Şubeler Platformu adına konuşan İsmail Akyol, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yürütülen ekonomik programa tepki gösterdi. İsmail Akyol, uygulanan ekonomi politikalarının emekçileri ve emeklileri açlığa mahkûm ettiğini söyledi. Akyol, gelinen noktada asgari ücretin ve emekli maaşlarının insanca yaşam koşullarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, “Bu şartlarda insanca yaşamaktan söz etmek mümkün değil. Emeklilerin talepleri çok net ve çok sade: Açlığa mahkûm edilmek istemiyorlar, insanca yaşamak istiyorlar” dedi.

Uygulanan ekonomik sistemin yalnızca bugünün emeklilerini değil, halen çalışan milyonları da doğrudan etkilediğini vurgulayan Akyol, 5510 sayılı yasanın sonuçlarına dikkat çekti. Bu yasayla birlikte, bugün çalışanların emekli olduklarında alacakları maaşların her geçen gün daha da düşeceğini ifade eden Akyol, “Bugün çalışanlar, emekli olduklarında insan onuruna yakışır bir yaşam süremeyecek, açlıkla karşı karşıya kalacak” diye konuştu.