Erken seçim için iki tarih verdi... AKP'li kurmaydan kritik açıklama!

Ankara kulislerinde 'erken seçim' tartışmaları devam ederken, AKP'li bir kurmaydan kritik bir açıklama geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için erken seçimin bir zorunluluk olarak görüldüğü aktaran isim, iki tarihin önlerinde olduğunu vurguladı.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısında aktardığına göre; AKP'li kurmay, Erdoğan’ın adaylığı için seçim takviminin öne çekilmesi gerektiğine dikkat çekerken, takvimle ekonomi arasında bir sıkışmışlık yaşandığını belirtiyor.

"TAKVİMLE EKONOMİ ARASINA SIKIŞMIŞLIK SÖZ KONUSU"

Erken seçim için 2027 sonbaharı ve 2028 ilkbaharının öne çıkan tarihler olduğunu aktaran AKP'li isim, seçimlere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eksikleri olsa da uygulanan ekonomi programının sonuçlarının 2027’de görülmesi bekleniyordu. Şimdi savaşın etkileri nedeniyle bu hedefler zora girdi. Enflasyonun tek haneye inmesinin ardından vatandaşın hissedeceği rahatlamayla birlikte erken seçim öngörülüyordu.

Bu planların revize edilmesi gerekecek. Adına ne derseniz deyin, erken seçim ya da erkene alınmış seçim, AKP için mecburiyettir. Eğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını istiyorsak başka çaremiz yok. Takvimle ekonomi arasına sıkışmışlık söz konusu.

ERKEN SEÇİM İÇİN İKİ TARİHİ İŞARET ETTİ!

İki tarih var önünüzde ya 2027’nin sonbaharı ya de 2028’in ilkbaharı. Eğer size seçim kazandıracak göstergeler ikisine de yetişmezse ne yapacağınızın yanıtı yok.

Aksi durum, cumhurbaşkanının aday olamaması, zamanında seçim demektir. Konjonktür, iktidar açısından açmaz doğurdu. Ekonomik kriz, pandemi, 19 Mart İBB operasyonu, savaş, erken seçim takvimine ekonomi hedeflerini yetiştirmeyi zorlaştırıyor…"