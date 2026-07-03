Emeklilerden 'zam' tepkisi: Sadaka düzeyindeki zamları kabul etmiyoruz

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası İzmir Şubesi, İzmir SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak emekli maaşlarına yapılan zamları ve ekonomik koşulları protesto etti. Sendika adına basın metnini Hüseyin Özkaynak okudu. Açıklamada, Temmuz ayı maaş artışlarının yetersiz olduğu vurgulanırken, emeklilerin giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle geçinemez hale geldiği ifade edildi.

Emekliler sık sık, "Zam, zulüm, işkence işte AKP", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" , "Go home Yankee" sloganları attı.

Hüseyin Özkaynak, iktidarın Temmuz ayı maaş artışlarını açıklamadan önce peş peşe gelen zamlarla emeklilerin alacağı artışları erittiğini söyledi. Özkaynak, "Temmuz ayının bu sıcağında bizleri meydanlara inmek zorunda bırakan iktidar, Temmuz ayı maaş zamlarını açıklamadan yağmur gibi gelen yeni zamlarla bizlere reva görecekleri sadaka düzeyindeki maaş artıklarını vermeden aldılar" dedi.

Kapitalist sistemde emek ile sermaye arasındaki çelişkiye dikkat çeken Özkaynak, iktidarın sermayeden yana tavır aldığını belirterek, "Sermayenin temsilcisi olan iktidar sahipleri yine bir avuç yağmacı, talancı ve rantçının çıkarlarına hizmet ederken; emeklileri, emekçileri, çiftçileri, küçük esnafı ve halkın büyük çoğunluğunu yoksulluğun pençesinde bırakmaktadır" diye konuştu.

"EMEKLİ TATİLİ DEĞİL, EKMEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Dünya Emekliler Haftası'na da değinen Özkaynak, Avrupa'daki emeklilerle Türkiye'deki emeklilerin yaşam koşullarını karşılaştırdı. Avrupa'da emeklilerin insanca yaşayabildiğini ifade eden Özkaynak, Türkiye'de ise emeklilerin memleketine gidecek yol parasını dahi bulamadığını söyledi.

Özkaynak, "Artık emekliler bırakın tatili, evine ekmek götürmenin, hastalığına ilaç almanın, ödeyemediği ev kirasını karşılamanın telaşına düşmüştür. Pek çok emekli iş aramakta ya da çöpten topladıklarıyla yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İNSAN ONURU AYAKLAR ALTINA ALINIYOR"

Milyonlarca emeklinin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirten Özkaynak, "Kahvede bir bardak çay içecek, bir simit alacak parası olmayan milyonlarca emekli kardeşimiz insan onurunun ayaklar altına alındığı bu düzene isyan etmektedir" dedi. Torunlarına harçlık veremeyen emeklilerin büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Özkaynak, "Emekliler yeter artık diyor. Bu sefalete, aşağılanmaya ve yok sayılmaya tahammülleri kalmamıştır" diye konuştu.

"5510 SAYILI YASA EMEKLİLERİ YOKSULLAŞTIRDI"

Emekli maaşlarının yıllar içinde büyük ölçüde eridiğini söyleyen Özkaynak, 2002 yılında emekli maaşlarının asgari ücretin yaklaşık bir buçuk katı olduğunu hatırlattı. Özkaynak, "AKP iktidarı tarafından çıkarılan 5510 sayılı yasa ile maaş hesaplama katsayısı yüzde 75'ten yüzde 35'lere kadar düşürüldü. Emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildi" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ekonomik kriz nedeniyle toplumun umudunu kaybetme noktasına geldiğini savunan Özkaynak, emeklilerin, emekçilerin ve yoksul halkın erken seçim talebiyle meydanlara çıktığını söyledi. Cumhur İttifakı'nı da eleştiren Özkaynak, "Cumhur İttifakı ve ona payandalık yapan sözde siyasetçilerin halka söyleyecek sözleri ve vaatleri kalmamıştır" dedi.

"NATO DERHAL KAPATILMALIDIR"

Açıklamada dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özkaynak, Türkiye'de yapılması planlanan NATO toplantısına karşı olduklarını belirterek, "Emperyalizmin bir savaş makinesi olan NATO'nun ülkemizde yapılacak toplantısını asla onaylamıyoruz ve NATO derhal kapatılmalıdır diyoruz" şeklinde konuştu.

Ortadoğu'da yaşanan savaşlara da değinen Özkaynak, Devrimci Emekliler Sendikası'nın mazlum halklarla dayanışma içinde mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon farkına bağlı maaş artışlarını kabul etmeyeceklerini belirten Özkaynak, sendikanın taleplerini şöyle sıraladı: "Savaşa, saraya ve yandaşlara değil emekliye bütçe ayrılmasını, insan onuruna yaraşır bir maaş verilmesini, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sağlanmasını, ilaç katkı paylarının kaldırılmasını, örgütlenme önündeki yasal engellerin kaldırılmasını ve toplu sözleşmeli sendikal haklarının tanınmasını istiyoruz."

Örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapan Hüseyin Özkaynak, "Özgür ve demokratik bir ülkede insanca yaşamak en büyük özlemimizdir. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın DİSK, yaşasın Devrimci Emekliler Sendikamız" dedi.