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Esra Işık için dayanışma çağrısı

Esra Işık için dayanışma çağrısı

21.06.2026 10:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Esra Işık için dayanışma çağrısı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde yıllardır süren Akbelen mücadelesinin genç isimlerinden Esra Işık, bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın yeni duruşması öncesinde çevre örgütleri dayanışma çağrısı yaptı.
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı çevresinde yürütülen madencilik faaliyetlerine ve acele kamulaştırma kararlarına karşı barışçıl eylemlere katılan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla yarın hakim karşısına çıkıyor. 

Çevre örgütleri 30 Mart’ta gözaltına alınarak tutukalanan ve ardından Danıştay’ın Akbelen bölgesindeki acele kamulaştırma kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından 7 Mayıs’ta tahliye edilen Işık’a destek için mahkeme öncesi saat 10.00’da Milas Adliyesi önünde dayanışma çağrısı yaptı. 

Uluslararası Af Örgütü de dünya genelinde imzaya açtığı Acil Eylem kampanyasını sürdürürken, davanın gidişatını ve karar duruşmasını Milas'ta yerinde takip edeceğini açıkladı.

 

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