Foça’da orman yangınlarına karşı kampanya başladı

İzmir- Son 10 yılda Türkiye’de orman yangını sayısı ve etkilenen alanlar belirgin bir artış gösterirken, yıllık ortalama yangın sayısı 2 bin 700'ü aştı. Orman yangınları 2021 ve 2024 yıllarında büyük yıkımlara sahne olurken, yangınların neredeyse yarısı Akdeniz ve Ege bölgelerindeki ormanlık alanlarda yoğunlaştı. 2025 yılı Türkiye'de oldukça ağır bir orman yangını sezonu olurken, çıkan yangınlarda yaklaşık 2 bin 800 orman yangınında toplam 80.000 hektarın üzerinde orman ve kırsal alan zarar gördü. Yangınlar nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 50 binden fazla kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Foça'da son 5 yılda (2021-2025) çıkan orman ve makilik alan yangınlarında yaklaşık 628 hektarlık alan zarar gördü. Çıkan orman yangınların önemli oranda insan eliyle çıktığını belirten Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu Sözcüsü Ramis Sağlam, “Foça Yanmasın” başlıklı kampanya başlattıklarını açıkladı.

“FOÇA YANMASIN”

Kampanyayı değerlendiren Sağlam, “Kampanyamız aslında geçen yılki çalışmanın bir anlamda devamı niteliğinde. Orman yangınlarına karşı kampanyamızı çift taraflı yürütüyoruz. Bir yandan vatandaşları bilgilendirirken, diğer taraftan kamunun görev ve sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Çünkü sorunun en büyük tarafı kamu yönetimi bilinciyle öncelikle önlem alınması gerekiyor. Biz platform olarak kamu gibi çalışıp, bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. İşbirliği ve birlikte çalışma yürütmenin önemini savunuyoruz.” dedi.

ORMANLARIMIZ YOK OLUYOR

Orman yangınlarının birçok nedeni olduğunu belirten Sağlam, en büyük sorumlunun insan olduğunu ifade etti. Sağlam, “Orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçenin azaltılması dikkat çekicidir. Bütçe daralırken yanan ormanlık alanların büyüklüğünün artması arasındaki doğrusal ilişki bulunuyor. Kamuda uygulanan tasarruf tedbirlerinin ormancılık sektörünü de olumsuz etkiliyor. Orman koruma, yangın söndürme personeli ve teknik ekipman yetersizliğinin yangınların büyümesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YA DA SICAKLIK ARTIŞIYLA NORMALLEŞTİRİLİYOR

Orman yangınlarının sadece küresel iklim değişikliğine ya da sıcaklık artışına bağlanarak normalleştirildiğini savunan Sağlam, “Yangınların büyümesinde ve engellenememesinde yönetimsel hataların, hazırlıksızlığın ve yanlış politikaların payının büyük olduğunu biliyoruz. Orman alanlarını yapılaşmaya açılması, madenciliğe açabilecek torba kanun teklifleri ve 2/B uygulamaları orman yangınlarının artmasındaki en büyük etkenler arasında yer alıyor.” ifadesini kullandı.

ORMAN YANGINLARI İNSAN ELİYLE ÇIKIYOR

Orman yangınlarının yüzde 90'nına yakının insan kaynaklı ihmallerden çıktığını belirten Sağlam, “Orman yangınlarına yönelik yürüttüğümüz farkındalık çalışmasında, toplumsal olarak şu kuralların önemli olduğunu savunuyoruz. Yangın mevsiminde orman içi ve yakınlarında piknik/mangal ateşi yakılmamalı, önlemler alınmalıdır. Araçlardan veya yürürken ormanlık alanlara asla yanan sigara izmariti fırlatılmamalı, mercek görevi görerek yangın başlatan cam şişe ve kırıkları doğaya bırakılmamalıdır” dedi.

ANIZ YAKMAK, TARLA TEMİZLEMEK

Yaşanan orman yangınlarının arasında öne çıkan nedenlerden birinin de anız yakmak ve kuru otlar olduğuna dikkat çeken Sağlam, “Orman yangınlarının en büyük tetikleyicilerinden ve hızlandırıcılarından biri anız yakmak ve kuru otlardır. Yaz aylarında yüksek sıcaklık ve rüzgarla birleşen bu iki unsur, küçük bir kıvılcımı saatler içinde binlerce hektarlık devasa orman yangınlarına dönüştürebiliyor. Tarım alanlarında hasat sonrası bitkisel atıklar ve anızlar kesinlikle yakılmamalıdır. En ufak bir duman görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.” çağrısı yaptı.

Foça’da son yıllarda çıkan orman yangınları şu şekilde;